Zobacz wideo Zełenski zwrócił się do Rosjan: Trzymajcie się z dala od naszej ziemi, naszej duszy i naszej kultury.

"Ukraińcy mają przesuwać się na południe wzdłuż Dniepru (w stronę m. Dudczany)" - napisał Michał Marek i podkreślił, że informacje dotyczące przełamania frontu są nieoficjalne i wymagają potwierdzenia przez oficjalne źródła .

Wskazane informacje wymagają potwierdzenia. Prawdopodobnym jest jednak, że sytuacja Rosjan na tym fragmencie frontu jest wyjątkowo trudna. To wyjątkowo 'ciężki' dzień dla Rosjan - kolejne dni mogą przynieść pozytywne informacje

- zaznaczył ekspert z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa.

Doniesienia o kolejnych wyzwolonych miejscowościach

Pojawiły się również informacje, że Chreszczeniwka i Zołota Bałka w regionie chersońskim są już pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy. "Wojska ukraińskie przesuwają się dalej do Berisławia. Rosyjskie oddziały wycofują się i 'czekają na posiłki i pomoc', ale… ich tam nie ma" - czytamy we wpisie kanału NEXTA.

Siły ukraińskie miały też już wejść do miejscowości Dudczany. Jest to wciąż informacja nieoficjalna , ale jeśli potwierdziłaby się, oznaczałoby to, że armia Ukrainy weszła w głąb rosyjskich pozycji na ponad 20 km.

Łyman w rękach Ukraińców

W niedzielę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że zdobycie przez Ukrainę miasta na terytorium nielegalnie zaanektowanym przez prezydenta Rosji Władimira Putina świadczy o tym, że Ukraińcy robią postęp i mają zdolność do odparcia sił rosyjskich. Chodzi o miasto Łyman w obwodzie donieckim.

Jens Stoltenberg podkreślił w wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC, że najlepszy sposób na przeciwstawienie się ogłoszonej przez Rosję aneksji części terytorium Ukrainy to dalsze wspieranie rządu w Kijowie.

Walki o Łyman i okoliczne miejscowości trwały od początku września. Miasto było pod rosyjską okupacją od końca maja. Komentatorzy oceniają, że po wyzwoleniu Łymanu ukraińskie jednostki będą mogły rozpocząć wyzwalanie okupowanych terytoriów obwodu ługańskiego.

