Zobacz wideo Jak będzie wyglądała Wielka Brytania pod panowaniem Karola III?

Zgodnie z zasadami brytyjskiej monarchii wszystkie oficjalne zagraniczne wizyty członków rodziny królewskiej są podejmowane zgodnie z rządem. Tak też miało być i tym razem. Pałac Buckingham i Downing Street zapewniają, że taką decyzję podjęli wspólnie Karol III i Liz Truss.

REKLAMA

"Sunday Times" podaje jednak, że to premierka Wielkiej Brytanii miała zalecić królowi, aby nie leciał do Egiptu. Gdyby jednak Karol wziął udział w szczycie klimatycznym, byłaby to jego pierwsza zagraniczna podróż, którą odbyłby jako nowy brytyjski monarcha.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Ukraiński wywiad: Władimir Putin ma trzech sobowtórów. A może być ich więcej

Król nie weźmie udziału w szczycie klimatycznym

W zeszłym roku Karol - jeszcze jako książę Walii - uczestniczył w szczycie COP26. Jednak królowi nie wolno ingerować w politykę, a tak postrzegane są kwestie klimatyczne. Nowy monarcha w przemówieniu po śmierci matki mówił, że jego życie "oczywiście się zmieni, gdy" podejmie się "nowych obowiązków".

- Nie będzie już dłużej możliwe, abym poświęcał tyle czasu i energii organizacjom charytatywnym i sprawom, na których tak bardzo mi zależy. Ale wiem, że ta ważna praca będzie kontynuowana przez innych - powiedział.

Szczyt klimatyczny w Egipcie odbędzie się w dniach 16-18 listopada.

Bułgaria. Partia byłego premiera Bojko Borisowa zwycięża w wyborach