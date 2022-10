Propaganda w rosyjskiej telewizji: Ukraina rozpoczęła wojnę. Może zaatakować Moskwę

W rosyjskiej telewizji został poruszony temat wojny w Ukrainie. Zaproszeni goście twierdzili, że Ukraina nie poprzestanie na bombardowaniu miast znajdujących się przy granicy Rosji z Ukrainą, takich jak Biełgorod czy Kursk. - Ukraina planuje wypowiedzieć Rosji wojnę - uznał prowadzący program.

Rosyjska propaganda w telewizji: Ukraina rozpoczęła wojnę, by wyzwolić terytoria

Dziennikarka Julia Davis, która zajmuje się monitorowaniem rosyjskich mediów, opublikowała w mediach społecznościowych wpis z fragmentem rozmowy ekspertów w rosyjskiej telewizji. "Rzeczywistość zakradła się do niczego niepodejrzewających gospodarzy rosyjskiej telewizji państwowej" - napisała.

Jeden z zaproszonych gości powiedział podczas programu, że "nie powinni wspominać o Łymanie". Gospodarz zaprzeczył temu jednak, pytając, "kto tego zabronił". Drugi z gości uznał natomiast, że "radykalne zmiany mają miejsce, ponieważ Rosja okupuje, lub raczej, jak mówią, zaanektowała tereny, i z tego powodu Ukraina rozpoczęła wojnę, by wyzwolić te terytoria". Podkreślił przy tym, że ma nie chodzić o żadną "specjalną operację", a wojnę. - Będą uderzać w jeszcze większym stopniu - przyznał, na co prowadzący dopytał, czy chodzi nie tylko o miejscowości położone przy granicy, ale także na przykład Moskwę. - Tak, oczywiście. To inny stan, stan wojny - odpowiedział mu gość.



Zełenski o wyzwoleniu Ukrainy: Coraz więcej naszych flag w Donbasie

Wojna w Ukrainie - Ukraińska armia przejęła Łyman

Ukraińcy przejęli kontrolę nad miastem Łyman w obwodzie donieckim. Poinformowała o tym w sobotę (1 października) Agencja Reutera, powołując się na wiceszefa gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryła Tymoszenko. Polityk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych zadeklarowali przejęcie miasta Łyman. - Drodzy Ukraińcy, dziś siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły i przejęły kontrolę w miejscowości Łyman - oświadczył jeden z żołnierzy występujących w nagraniu.

Rosja. "Naród oczekuje prawdy". Dziennikarka sprostowała wypowiedź gościa

Rosjanie wycofali się z Łymanu

W sobotę rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło odwrót rosyjskiej armii spod Łymanu. Wcześniej ukraińscy żołnierze wkroczyli do miasta. Według niezależnych obserwatorów, w tym rejonie miało się znajdować ponad pięciotysięczne zgrupowanie rosyjskiej armii.

W oficjalnym komunikacie rosyjskie ministerstwo obrony podało, że wycofało swoje wojska z rejonu Łymanu, ponieważ mogło dojść do całkowitego ich okrążenia przez ukraińską armię. Walki o Łyman i okoliczne miejscowości trwały od początku września. Miasto było pod rosyjską okupacją od końca maja. Komentatorzy oceniają, że po wyzwoleniu Łymanu ukraińskie jednostki będą mogły rozpocząć wyzwalanie okupowanych terytoriów obwodu ługańskiego.