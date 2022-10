Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o odwołaniu jesiennej mobilizacji

Jak przekazała agencja Unian, prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał w sobotę 30 września jesienny pobór obywateli Ukrainy do służby wojskowej. Odłożył także demobilizację.

Ukraina. Jesienna mobilizacja została odwołana. Prezydent Zełenski podpisał dekret

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dekrecie "O zwolnieniu poborowych żołnierzy do rezerwy, warunkach regularnego poboru i regularnego poboru obywateli Ukrainy do poborowej służby wojskowej w 2022 r." przeniesienie wojskowych do rezerwy zostanie odłożone na czas "nie wcześniejszy niż po ogłoszeniu demobilizacji".

Agencja przypomina, że w kwietniu prezydent Ukrainy odwołał wiosenny pobór do służby, a także odłożył wiosenną demobilizację. Pod koniec września Mychajło Podolak przekazał natomiast, że kraj nie planuje ogłosić dodatkowej mobilizacji w związku z przeprowadzonymi przez Rosję pseudoreferendami. Stan wojenny w Ukrainie obowiązuje jak na razie do 21 listopada 2022 r.



Wojna w Ukrainie. Ukraińcy odbili Łyman. Wołodymyr Zełenski dziękuje bojownikom

Pojawia się coraz więcej doniesień w mediach społecznościowych o wejściu wojsk ukraińskich do Łymanu na pograniczu obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy. Według rosyjskich blogerów wojskowych ukraińskie wojska "są w centrum i kontrolują dokumenty ludziom". Z kolei na zdjęciach i filmach publikowanych przez ukraińskie konta w serwisie telegram, widać ukraińskich żołnierzy, którzy wywieszają flagę swojego kraju na wjeździe do Łymanu. Na innych zdjęciach widać porzucony przez Rosjan sprzęt.

Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na Telegramie, że sukcesy w Łymanie są znaczącymi krokami. "Dziękuję wszystkim naszym bojownikom za realizację tego elementu naszego planu obrony!" - przekazał prezydent, podkreślając, że wyzwolona musi zostać jednak cała ukraińska ziemia. "Będzie to najlepszy dowód na to, że prawo międzynarodowe i wartości ludzkie nie mogą być łamane przez żadne państwo terrorystyczne - nawet tak bezczelne jak Rosja" - podkreślił.

