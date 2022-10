Komisja Europejska zaleca krajom rygorystyczne podejście do uciekających przed mobilizacją Rosjan, zgodnie z oczekiwaniami Polaków i Bałtów. - Mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją i zagrożeniem dla bezpieczeństwa - podkreślała w piątek 30 września komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, przedstawiając zaostrzone wytyczne dotyczące wydawania wiz i podzielając stanowisko Polski oraz krajów bałtyckich.

Wojna w Ukrainie. Komisja Europejska zaleca krajom rygorystyczne podejście do uciekających z kraju Rosjan

Podejście Komisji Europejskiej sprowadza się do jednego - nie przyznawać Rosjanom pochopnie wiz i nie wpuszczać ich do Unii. - Kraje członkowskie muszą bardzo dogłębnie i rygorystycznie przeprowadzić ocenę pod kątem bezpieczeństwa - mówiła Johansson. Jeśli istnieje przypuszczenie, że Rosjanie ubiegający się o wizy zechcą zostać w Unii dłużej niż 90 dni, powinni otrzymać odmowę. Kluczowe jest też miejsce składania wniosku o wizy - konsulaty unijnych krajów w państwach poza Wspólnotą, na przykład w Gruzji, nie mogą przyjmować wniosków od Rosjan. - Muszą się oni ubiegać o wizy schengeńskie w swoim kraju - Rosji - dodała komisarz. Ponadto Komisja zaleca rewizję przyznanych już wiz. Służby graniczne będą mogły je anulować, jeśli stwierdzą zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.



Sankcje wobec Rosji. Brak decyzji ws. najnowszego pakietu

Na razie nie ma porozumienia w sprawie najnowszego pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Rozstrzygnięć nie przyniosło spotkanie ambasadorów 27 krajów w Brukseli, do którego doszło w piątek 30 września.

Projekt restrykcji Komisja Europejska zaprezentowała w środę. Na razie - jak mówią unijni dyplomaci w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką - nie ma powodu do niepokoju i jest nadzieja na kompromis w przyszłym tygodniu.

Rozmowy w sprawie nowego pakietu sankcji mają być prowadzone przez weekend, w poniedziałek ma odbyć się kolejne spotkanie unijnych ambasadorów. Plan jest taki, by porozumienie zostało osiągnięte jeszcze przed dwudniowym szczytem w Pradze, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek.

