Nowy Jork. Rosyjski konsulat oblany czerwoną farbą. Sprawca użył natrysku

Całe zajście zarejestrowała kamera. Na nagraniu widać ubranego na czarno mężczyznę, który wczesnym rankiem przy pomocy sprzętu do malowania natryskowego oblewa budynek czerwoną farbą.

W komentarzach pod nagraniem internauci popierają to zdarzenie i wyrażają nadzieję, że wobec sprawcy nie zostaną wyciągnięte konsekwencje.

W piątek Stany Zjednoczone stanowczo zareagowały na aneksję przez Rosję ukraińskich terytoriów. Prezydent Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają nielegalnej aneksji.

Biden: Panie Putin, niech Pan dobrze zrozumie, co mówię

Odnosząc się do wystąpienia prezydenta Rosji, Joe Biden powiedział, że Ameryka i jej sojusznicy nie dadzą się zastraszyć przez lekkomyślne słowa i groźby Putina. - On nas nie przestraszy ani nie zastraszy - stwierdził. Biden dodał, że świat nie uzna wyników fikcyjnych referendów. Zapowiedział też kontynuowanie dostaw sprzętu wojskowego dla Kijowa, by Ukraina mogła się bronić. Prezydent USA wskazał na kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 13 miliardów dolarów, które uchwalił Kongres. Przestrzegł też Putina przed atakiem na państwa NATO.

- Ameryka wraz z sojusznikami jest w pełni przygotowana do obrony każdego cala terytorium NATO, każdego cala. Panie Putin, niech pan dobrze zrozumie, co mówię - każdego cala - ostrzegł Biden. Prezydent USA powiedział też, że uszkodzenie gazociągu Nord Stream było celowym aktem sabotażu. Biden zarzucił Rosji rozpowszechnianie kłamstw i dezinformacji i zapewnił, że USA wraz z sojusznikami dojdą do prawdy.

Rosja zaanektowała część Ukrainy. USA i Wielka Brytania nakładają kolejne sankcje

USA nakładają kolejne sankcje na Rosję

W piątek USA ogłosiły kolejne sankcje na Rosję. "Dziś Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) objęło sankcjami: 14 osób w rosyjskim kompleksie wojskowo-przemysłowym, w tym dwóch międzynarodowych dostawców, trzech kluczowych liderów rosyjskiej infrastruktury finansowej, członków najbliższej rodziny niektórych wyższych urzędników rosyjskich, oraz 278 członków rosyjskiej legislatury za umożliwienie przeprowadzenia rosyjskich pseudoreferendów i próbę aneksji suwerennego terytorium Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

OFAC wydał nowe wytyczne, w których ostrzega przed zwiększonymi sankcjami, na jakie narażeni są gracze spoza Rosji, którzy udzielają politycznego lub gospodarczego wsparcia Rosji. Wśród podmiotów znalazł się także chiński dostawca związany z zamówieniami obronnymi Rosji - którego Skarb Państwa oskarżył o wspieranie Radioavtomatiki, rosyjskiej firmy zajmującej się zamówieniami obronnymi.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w piątek po południu aneksję okupowanych terytoriów na południu i wschodzie Ukrainy. Pseudoreferendum w sprawie przyłączenia ukraińskich ziem do Rosji rozpoczęło się 23 września na terenie okupowanych obwodów tj. donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Głosowania w tej sprawie prowadzone były pod przymusem komisji wyborczej i rosyjskiej armii trwały do 27 września.

Światowi przywódcy potępiają decyzję Putina o aneksji ukraińskich terytoriów. O reakcjach na te wydarzenia pisaliśmy w tekście poniżej:

