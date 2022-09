Miedwiediew kpi z Bidena i NATO: Zełenski wręcz błaga o przyspieszenie III wojny światowej

Dmitrij Miedwiediew z publicystycznym zacięciem skomentował piątkowe wydarzenia związane z wojną w Ukrainie.

Zełenski chce szybko wstąpić do NATO. Świetny pomysł. Zełenski wręcz błaga o przyspieszenie III wojny światowej

- napisał na swoim kanale na Telegramie były rosyjski prezydent.

Wojna w Ukrainie. Miedwiediew grozi Ukraińcom: Zniknie ich znaczna część

Prezydent Ukrainy poinformował, że składa wniosek o dołączenie jego kraju do NATO w trybie przyspieszonym. Wołodymyr Zełenski przekazał decyzję zaraz po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Była to odpowiedź na podpisanie na Kremlu dokumentów o przyłączeniu do Rosji czterech obwodów Ukrainy: chersońskiego, ługańskiego, donieckiego i zaporoskiego. Stany Zjednoczone i Europa nie uznają tej nielegalnej aneksji.

Biden ogłosił, że nie uznaje faktu przystąpienia nowych terytoriów do Rosji. To nawet dziwne, że pamiętał o nas. Moglibyśmy znaleźć dobre miejsce do otwarcia amerykańskiego konsulatu w nowych regionach Federacji Rosyjskiej

- napisał Miedwiediew.

Były rosyjski prezydent nie pominął też Jensa Stoltenberga. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że "Putin poniósł całkowitą klęskę jeśli chodzi o swoje strategiczne cele". Dzisiejszą aneksję nazwał największą od czasów II wojny światowej.

[Mówi, że] jeśli Ukraina przestanie walczyć, zniknie jako państwo. Co za cyniczny chłopiec - w końcu, jeśli nie przestanie, to znaczna część Ukraińców zniknie

- zagroził Miedwiediew.

