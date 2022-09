- Kolejne 15 proc. ukraińskiego terytorium zostało przejęte przez Rosję. Obszar zbliżony do powierzchni Portugalii - mówił w swoim wystąpieniu szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Putin poniósł całkowitą klęskę jeśli chodzi o swoje strategiczne cele - dodał Stoltenberg. Powiedział też, że NATO nie jest stroną konfliktu, ale wspiera Ukrainę w jej prawie do obrony swojego terytorium.

- Ukraina ma prawo do odbicia zajętych przez Rosję ziem - kontynuował szef NATO i wzywał Rosję do zakończenia wojny. - To Putin jest odpowiedzialny za jej rozpętanie - powiedział szef Sojuszu. Stoltenberg wezwał wszystkie kraje, by odrzuciły "rażące próby dokonania podboju terytorialnego".

Putin ogłosił aneksję okupowanych terytoriów na południu i wschodzie Ukrainy

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w piątek po południu aneksję okupowanych terytoriów na południu i wschodzie Ukrainy. Pseudoreferendum w sprawie przyłączenia ukraińskich ziem do Rosji rozpoczęło się 23 września na terenie okupowanych obwodów tj. donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Głosowania w tej sprawie prowadzone były pod przymusem komisji wyborczej i rosyjskiej armii trwały do 27 września.

Rosja zaanektowała część Ukrainy. USA i Wielka Brytania nakładają kolejne sankcje

Ukraina wnioskuje o przyspieszone przyjęcie do NATO

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał w piątek wniosek o przyspieszoną procedurę przyjęcia jego kraju do NATO. Poinformował o tym po zakończeniu posiedzenia ukraińskiej rady Bezpieczeństwa Narodowego i Wspólnoty. Ukraiński przywódca ocenił też jako farsę dzisiejsze ogłoszenie na Kremlu aneksji kolejnych ukraińskich terytoriów.

Ukraiński prezydent podkreślał, że jego kraj od wielu miesięcy broni Europy przed Rosją i faktycznie jest sojusznikiem zachodu. Jak zaznaczył, De facto Ukraina przeszła już drogę do NATO i pokazała, że osiągnęła standardy Sojuszu Północnoatlantyckiego na polu boju i we wszystkich aspektach współpracy. - Pomagamy sobie nawzajem i bronimy się nawzajem. To właśnie jest sojusz - podkreślał ukraiński prezydent. Jak zaznaczył, dziś Ukraina składa wniosek o uznanie de iure tego sojuszu. Według procedury, która odpowiadałaby znaczeniu Ukrainy w obronie wspólnoty.

Eksplozje w trzech miastach na Krymie. Wtedy przemawiał Putin

Zełenski zaznaczył, iż rozumie, że do przyjęcia jego kraju do NATO potrzebny jest konsensus wszystkich jego członków. Jak zaznaczył, zanim to się stanie, Ukraina może być objęta programem Kyiv Security Compact. Jak mówił, jest to dokument opracowany w Kijowie i przedstawiony partnerom Ukrainy dotyczący bezpieczeństwa w Europie.