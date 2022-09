USA potępiły "oszukańczą aneksję" części Ukrainy. Jest oświadczenie Białego Domu

Prezydent Joe Biden potępił ogłoszenie przez Władimira Putina aneksji wschodnich terytoriów Ukrainy. Amerykański przywódca zapewnił, że USA nie uznają nowych granic, zapowiedział dalsze wsparcie Ukrainy i ogłosił kolejny pakiet sankcji wobec Rosji.

REKLAMA

Stany Zjednoczone potępiają oszukańczą próbę Rosji aneksji suwerennego terytorium Ukrainy. Rosja narusza prawo międzynarodowe, depcze Kartę Narodów Zjednoczonych i okazuje pogardę wobec pokojowo nastawionych narodów świata

- podkreślił amerykański przywódca w opublikowany na stronie Białego Domu oświadczeniu.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

USA potępiły "oszukańczą aneksję" części Ukrainy

Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone zawsze będą honorować uznane przez społeczność międzynarodową granice Ukrainy i wspierać wysiłki Ukrainy dla odzyskania kontroli nad swoim terytorium. "Będziemy nadal dostarczać Ukrainie uzbrojenie, którego potrzebuje, by się bronić przez zuchwałymi wysiłkami Rosji, by zmienić granice swojego sąsiada" - stwierdził.

Joe Biden ogłosił nowy pakiet sankcji wobec podmiotów udzielającym politycznego lub ekonomicznego wsparcia rosyjskiej inwazji. Obejmują one między innymi 14 powołanych przez Rosję podmiotów zagranicznych, które pomagały Moskwie omijać międzynarodowe restrykcje. Sankcjami objęto także 109 członków rosyjskiej Dumy oraz wysokich rangą rosyjskich oficjeli, oraz ich rodziny. Joe Biden wezwał też inne kraje, by odrzuciły nielegalne próby aneksji podejmowane przez Rosję i wspierały naród ukraiński tak długo, jak będzie to konieczne.

Będziemy nadal dostarczać Ukrainie sprzęt, którego potrzebuje do samoobrony, nie zniechęcając się bezczelnym wysiłkiem Rosji, by przerysować granice jej sąsiada. Nie mogę się doczekać podpisania przez Kongres ustawy, która zapewni dodatkowe 12 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy

- podkreślił amerykański przywódca.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział z kolei, że "Stany Zjednoczone jednoznacznie odrzucają oszukańczą próbę Rosji zmiany międzynarodowo uznanych granic Ukrainy".

Będziemy kontynuować potężne, skoordynowane wysiłki Stanów Zjednoczonych, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności, odciąć rosyjskie wojsko od globalnego handlu i poważnie ograniczyć jej zdolność do podtrzymywania agresji i projekcji siły

- zadeklarował Blinken, cytowany przez CNN.

Władimir Putin ogłosił aneksję okupowanych terytoriów na południu i wschodzie Ukrainy. Pseudoreferendum w sprawie przyłączenia ukraińskich ziem do Rosji rozpoczęło się 23 września na terenie okupowanych obwodów tj. donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Głosowania w tej sprawie prowadzone były pod przymusem komisji wyborczej i rosyjskiej armii trwały do 27 września.

USA, Unia Europejska i NATO zapowiedziały, że nigdy nie uznają roszczeń Rosji do tych terytoriów.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>