Zełenski: Składamy wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym

- De facto już dotarliśmy do NATO. De facto udowodniliśmy już zgodność ze standardami Sojuszu. Są one dla Ukrainy prawdziwe zarówno na polu bitwy i we wszystkich aspektach naszej interakcji - mówi ukraiński przywódca w wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chronimy siebie nawzajem. Oto czym jest Sojusz. (...) De facto, dziś Ukraina stara się o zrobienie tego de iure - dodał, zaznaczając, że jego kraj złożył wniosek o dołączenie do NATO "w trybie przyspieszonym".

Komunikat prezydenta został opublikowany zaraz po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w piątek po południu aneksję okupowanych terytoriów na południu i wschodzie Ukrainy. W kontekście fikcyjnych, nieuznawanych przez państwa Zachodu referendów Putin mówił o "wyborze milionów ludzi". - Opowiedzieli się za tym, by kontynuować nasz wspólny los, nie zwracając uwagi na wrogów Rosji - powiedział do zgromadzonych na Kremlu Władimir Putin.

Zalew propagandy w przemówieniu Putina. Wezwał Ukraińców do negocjacji

- Wzywamy rząd ukraiński, by skończył działania wojenne i wrócił do negocjacji. Jesteśmy gotowi, ale wybór (w pseudoreferendum - red.) został dokonany - powiedział prezydent Federacji Rosyjskiej, dając do zrozumienia, że wyniki fikcyjnego głosowania na okupowanych terenach nie podlegają dyskusji.

Światowi przywódcy potępiają decyzję Putina o aneksji ukraińskich terytoriów. O reakcjach na te wydarzenia pisaliśmy w tekście poniżej:

