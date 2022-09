Zalew propagandy w przemówieniu Putina. Wezwał Ukraińców do negocjacji, mówił o agresji Zachodu

- Wzywamy rząd ukraiński, by skończył działania wojenne i wrócił do negocjacji - powiedział podczas wystąpienia na Kremlu Władimir Putin. Przywódca podpisał "porozumienia" dotyczące przyłączenia do Rosji okupowanych terenów.

