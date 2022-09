Zobacz wideo

W piątek 30 września Rosjanie zaatakowali ukraińskich cywilów na obrzeżach miasta Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Informację przekazał na Telegramie szef zaporoskiej obwodowej administracji Ołeksandr Staruch.

Zaporoże. Rosjanie uderzyli w cywilny ukraiński konwój. "Kolejny akt terroryzmu"

"Dziś rano raszyści [od słów "faszyzm" i "Rosja" - red.] ostrzelali ludzi w cywilnym konwoju humanitarnym, którzy oczekiwali na opuszczenie centrum regionalnego. Osoby te jechały do swych krewnych na okupowanych [przez Rosjan - red.] terenach, by dostarczyć im pomoc. Mieli też odebrać stamtąd naszych rodaków i wywieźć ich do wolnej części Ukrainy" - napisał.

Staruch przekazał, że w wyniku ostrzału zginęły co najmniej 23 osoby, a 28 zostało rannych. Nieco później agencja Ukrinform podała, że do szpitali trafiło w sumie 62 poszkodowanych. W chwili napaści na miejscu przebywało około 100 osób.

Jak ustalili dziennikarze Ukrinform, na konwój spadło 16 rosyjskich rakiet. Rosjanie wykorzystali m.in. wyrzutnie przeciwlotnicze S-300. "Okupanci uderzyli w bezbronnych Ukraińców. To kolejny akt terroryzmu tego terrorystycznego państwa. [...] Spłońcie w piekle, przeklęci raszyści!" - podkreślił Staruch.

Na miejscu ataku pracują ratownicy medyczni, lekarze i wszystkie odpowiednie służby.

Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zapowiedziały wszczęcie śledztwa w sprawie ataku.

Władimir Putin podpisał dekrety przygotowujące aneksję Chersonia i Zaporoża