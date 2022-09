Co szykuje Łukaszenka? Niepokojące sygnały z Białorusi o masowych wezwaniach do wojska. ISW uspokaja

W czwartek ukraiński wywiad wojskowy poinformował o planowanym przez białoruskie władze przyjęciu 20 tys. zmobilizowanych Rosjan. Z doniesień strony ukraińskiej wynika, że Białoruś szykuje dla armii rosyjskiej infrastrukturę. Przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego gen. Ołeksij Hromow poinformował, że prace inżynieryjne prowadzone są m.in. prace inżynieryjne na wojskowym lotnisku Łuniniec i Zabrauka. Według Hromowa ma to świadczyć o planowanym wykorzystywaniu tych obiektów przez armię rosyjską.

REKLAMA

Zobacz wideo Zełenski zwrócił się do Rosjan: Trzymajcie się z dala od naszej ziemi, naszej duszy i naszej kultury.

Białoruś. Doniesienia o wezwaniach do wojskowych komend uzupełnień

"Grupa kolejarzy poinformowała, że Białoruś może przygotowywać się do odbioru rosyjskiego sprzętu wojskowego. Na kolei rozpoczynają się przeglądy i prace serwisowe. Jeśli tak się stanie, Ukraina zostanie ponownie zaatakowana od północy" - pisała z kolei na Twitterze dziennikarka Hanna Liubakova.

Biełsat natomiast opublikował zdjęcie jednego z wezwań do wojskowej komendy uzupełnień. Mają je otrzymywać m.in. mieszkańcy Bobrujska, ale też Mińska.

Biełsat przytacza w artykule na swoim portalu doniesienia, z których wynika, że komendy uzupełnień zbierają dane mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Rozmówca dziennikarzy opowiedział, że podczas wizyty w radzie wiejskiej poproszono go o podanie numeru telefonu i pokazanie prawa jazdy. - Bardzo mnie to zdziwiło i zapytałem, do czego im moje prawo jazdy. W odpowiedzi usłyszałem, że to na żądanie wojskowej komendy uzupełnień, która zaczęła zbierać dane wszystkich mężczyzn w wieku poborowym - powiedział.

Sikorski usunął wpis o Nord Stream. Ziobro komentuje, używając cyrylicy

"Nie ma żadnej mobilizacji"

Komisarz obwodu mohylewskiego Alaksandr Haroszkin potwierdził prawdziwość wezwania z Bobrujska, ale przekonywał, że wysyłanie takich pism jest rutynowe. - Nie ma tu mowy o żadnej mobilizacji. To rutynowa, codzienna praca wojenkomatów (wojskowych komend uzupełnień - red.). Na dziś, w republice nie ma konieczności wprowadzenia mobilizacji. Obecne wyzwania i zagrożenia mogą być w pełni neutralizowane za pomocą istniejącego systemu państwowego i wojskowego - powiedział.

Swoje informacje na Twitterze przekazuje Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista. "Nasze źródło donosi: Łukaszenka zgodził się na rozmieszczenie 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy w okresie listopad-luty. Białoruś zobowiązuje się dodatkowo dostarczyć 100 tys. zmobilizowanych żołnierzy. Łukaszenko przygotowuje się do wojny na pełną skalę. Zachód musi postawić ultimatum, którego nie może odrzucić" - napisał.

Bezpośredni udział w wojnie "niezwykle mało prawdopodobny"

"Nadal jest bardzo mało prawdopodobne, aby Białoruś bezpośrednio zaangażowała się w wojnę w Ukrainie" - podaje z kolei w analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Według ISW Rosja może liczyć na wykorzystanie białoruskich obiektów wojskowych i infrastruktury do utrzymywania i ewentualnego szkolenia zmobilizowanych niedawno Rosjan. Według analityków jest "niezwykle mało prawdopodobne", aby te sygnały wskazywały na bliskiego zaangażowania się Białorusi w działania wojenne po stronie Federacji Rosyjskiej.

Kabul. Zamachowiec wysadził się podczas egzaminu. Nie żyje co najmniej 19 osób