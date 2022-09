Wołodymyr Zełenski podziękował "polskim braciom" za "bezcenne wsparcie obronne" i za "współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa". Odniósł się także do aneksji okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy. - By to zatrzymać, trzeba będzie zatrzymać tego jednego człowieka w Rosji, który chce wojny bardziej niż życia. Waszego życia, obywatele Rosji - powiedział.

