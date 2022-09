Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. Daniłow: Zapadną decyzje fundamentalne dla naszego kraju

O pilnej naradzie RBNiO Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych. - Jutro kolejny dzień walki, kolejny dzień w drodze do zwycięstwa. Czy będzie dla nas wyjątkowy? To będzie kolejny dzień, który przybliży nas do bezpieczeństwa i pokoju, do przywrócenia naszej integralności terytorialnej. Walczą o to miliony Ukraińców - mówił Zełenski (cytat za portalem Pravda).

Zełenski zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. "Fundamentalne decyzje"

Następnie Zełenski przekazał, że zwołał na piątek specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. - Będą rozwiązania. Wiemy, jak reagować na działania Rosji - powiedział ukraiński przywódca.

Ołeksij Daniłow, sekretarz RBNiO, powiedział, że wierzy, iż podczas posiedzenia "zostaną podjęte fundamentalne decyzje dla kraju".

Putin się nie ucieszy. Notowania znów spadły. Jest najnowszy sondaż

W piątek o godzinie 14 polskiego czasu Władimir Putin wygłosi przemówienie przed obiema izbami parlamentu. Według zapowiedzi ma ogłosić w nim przyłączenie okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Chodzi o części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. USA, Unia Europejska i NATO zapowiedziały, że nigdy nie uznają roszczeń Rosji do tych terytoriów.

Tymczasem Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie głosować w piątek nad przyjęciem rezolucji potępiającej pseudoreferenda, które Rosja przeprowadziła na okupowanych przez siebie ukraińskich terytoriach. Dotyczyły one przyłączenia części obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego do Rosji.

Władimir Putin podpisał dekrety przygotowujące aneksję Chersonia i Zaporoża