Wprowadzona w ubiegłym tygodniu mobilizacja ma objąć 300 tysięcy mężczyzn, którzy odbyli służbę wojskową. Dekret podpisany przez Władimira Putina o mobilizacji ma dopuszczać jednak powołanie ponad miliona żołnierzy. Pojawiły się również obawy, że Moskwa zamknie granice dla mężczyzn w wieku poborowym.

Rosja. Były bokser i deputowany do Dumy Państwowej nie stawił się na wezwanie

Rosja od 21 września wprowadziła częściową mobilizację w kraju. W czwartek (29 września) agencja prasowa Interfax poinformowała, że były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie i deputowany do Dumy Państwowej Nikołaj Wałujew otrzymał wezwanie do komisariatu wojskowego. Polityk opublikował zdjęcie, wezwania na swoim kanale na Telegramie. Były bokser napisał, że został wezwany w celu wyjaśnienia sprawy, która dotyczy jego niestawienia się w biurze rekrutacji. Z dokumentu opublikowanego przez Wałujewa wynika, że miał pojawić się w wojskowym biurze rejestracji i zaciągu w Petersburgu 15 września.

"Szeregowy Wałujew nie zdobył wyższego stopnia w czasie pracy dla Dumy Federacji Rosyjskiej. Skoro ojczyzna wzywa - idę" - napisał na Telegramie Wałujew. Polityk zapowiedział, że stawi się w komisariacie "po zakończeniu sesji plenarnej" Dumy.

Rosja. Rezerwiści mogą wyjeżdżać z kraju - przewodniczący Dumy odwołał swoje oświadczenie na Telegramie

Rosyjscy rezerwiści mogą opuszczać teren Federacji Rosyjskiej. Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin odwołał na Telegramie swoje oświadczenie o zakazie wyjazdu rezerwistów z kraju. Wcześniej Wiaczesław Wołodin napisał o zakazie wyjazdu z Rosji dla rezerwistów bez pozwolenia komisji wojskowych. Dodawał, że ta reguła działa od momentu ogłoszenia mobilizacji. Później jednak skorygował to i napisał, że otrzymał wyjaśnienia od ministerstwa obrony: w związku z tym, że mobilizacja jest częściowa, przy przemieszczaniu się rezerwistów nie będzie jednak potrzebne pozwolenie komisji wojskowych.

Po rozpoczęciu częściowej mobilizacji setki tysięcy obywateli rosyjskich w wieku poborowym ucieka do sąsiednich krajów. Problem z ogromem imigrantami z Rosji zmusił władze niektórych krajów do zamknięcia granic dla Rosjan lub do ograniczenia ich wjazdu na własne terytorium. W czwartek zamknięcie granicy dla Rosjan ma ogłosić Finlandia.