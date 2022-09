"Ten rząd jest antyczeski". Dziesiątki tysięcy osób na placu Wacława w Pradze

Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w środę Pradze przeciwko polityce prowadzonej przez centroprawicowy rząd Petra Fiali. To kontynuacja 70-tysięcznej manifestacji z początku września. Tym razem protesty odbyły się też poza stolicą. Są one wyrazem niezadowolenia z rosnących cen i zaangażowania czeskich władz we wsparcie dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców.

Fot. Petr David Josek / AP Photo