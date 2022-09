Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosjan na Dniepr. Są ofiary śmiertelne

Rosjanie nadal próbują w pełni zająć obwód doniecki i utrzymać zdobyte terytoria. Ostrzeliwują pozycje ukraińskie wzdłuż linii kontaktowej. Atakują także infrastrukturę cywilną i obszary mieszkalne. W ocenie ukraińskiego Sztabu Generalnego na całym terytorium Ukrainy utrzymuje się zagrożenie ataków powietrznych i rakietowych.

W ciągu ostatniej doby armia rosyjska przeprowadziła trzy ataki rakietowe i osiem nalotów. Rosyjska artyleria atakowała 82 razy. W wyniku tych ataków uszkodzonych zostało około 28 ukraińskich miejscowości.

Władze obwodu dniepropietrowskiego poinformowały w czwartek rano o nocnym ataku rakietowym na Dniepr. Szef administracji Wałentyn Rezniczenko przekazał, że zginęły co najmniej trzy osoby, w tym jedno dziecko.

"Pięć osób jest rannych, w tym 12-letnia dziewczynka. Ratownicy wyciągnęli ją z rozbitego domu, w którym spała, gdy pojawiła się tam rosyjska rakieta..." - relacjonował Rezniczenko. Wyliczał, że zostało uszkodzonych ponad 60 domów i kilka wieżowców.

Wojna w Ukrainie. Raport sztabu

W porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że Rosja wysyła na obszary działań wojennych kolejne osoby o niskich kwalifikacjach. Dodano również, że w ostatnich dniach z Sewastopola do obwodu chersońskiego wysłano dwa tysiące osób zmobilizowanych z Krymu. Tamtejsi komisarze wojskowi otrzymali zarządzenie, aby w pierwszej kolejności mobilizować Tatarów Krymskich i wysyłać ich na tereny najbardziej intensywnych działań wojennych.

W środowym wieczornym komunikacie amerykański think tank The Institute for the Study of War również potwierdził doniesienia o "nowo zmobilizowanych i niedoświadczonych rekrutach".

Strona ukraińska w rejonie Zaporoża zniszczyła w ostatnich dniach trzy systemy rakiet przeciwlotniczych S-300. Ukraińskie Siły Powietrzne przeprowadziły w ciągu ostatniej doby 16 ataków. Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły cztery bezzałogowe statki powietrzne i cztery kierowane pociski powietrzne Ch-59. Ukraińska artyleria ostrzelała między innymi dwa rosyjskie stanowiska dowodzenia, siedem obszarów koncentracji siły, broni i sprzętu wojskowego przeciwnika oraz dwa magazyny z amunicją.

