Rosja. FSB wszczęła śledztwo ws. Nord Stream. "Akt terroryzmu międzynarodowego"

Zobacz wideo Szwedzka straż wybrzeża opublikowała wideo z wycieku z rury na dnie Bałtyku

"W związku z obecnością oznak przestępstwa z art. 361 części 1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (akt międzynarodowego terroryzmu), zgodnie z materiałami przesłanymi przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej (...), Departament Śledczy FSB Rosji wszczął sprawę karną" - taką informację "Kommiersant" uzyskał w Prokuraturze Generalnej.

REKLAMA

Jak podkreślono, śledztwo wstępne już się rozpoczęło.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Media: Nord Stream 1 i 2 mogą ulec nieodwracalnemu zniszczeniu

Rosja wniosła o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych spotka się w piątek, aby przedyskutować kwestię uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i 2 na Bałtyku. - Szwecja i Francja, które aktualnie przewodzą Radzie zostały poproszone o zwołanie posiedzenia w tej sprawie przez Rosję - poinformowała Ann Linde, szwedzka ministerka spraw zagranicznych.

Sprawa wycieku gazu z rurociągu Nord Stream była jednym z tematów spotkania unijnych ambasadorów w Brukseli. Duńskie władze oceniły, że wycieki z gazociągu to celowe działanie. Ich zdaniem potrwają one prawdopodobnie co najmniej tydzień.

Wcześniej duńskie i szwedzkie stacje pomiarowe poinformowały, że nastąpiły podwodne eksplozje na tym samym obszarze, na którym doszło do wycieku gazu. Także Norwegia odnotowała dwa wstrząsy.

Premier Norwegii: Zwiększamy obecność wojska wokół instalacji naftowych