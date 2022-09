Zobacz wideo Szwedzka straż wybrzeża opublikowała wideo z wycieku z rury na dnie Bałtyku

Jak informuje "Tagesspiegel", powołując się na kręgi rządowe, "niemieckie organy bezpieczeństwa zakładają, że trzy rury bałtyckiego gazociągu Nord Stream 1 i 2 mogą na zawsze być niezdatne do użytku po rzekomych aktach sabotażu". "Jeśli nie zostaną one szybko naprawione, do rurociągów przedostanie się dużo słonej wody i ulegną one korozji" - podkreśla dziennik.

Według Duńskiej Agencji Energii z uszkodzonych rurociągów wyciekła już ponad połowa gazu. Wynika z tego, że rury prawdopodobnie będą puste w niedzielę.

Minister obrony Morten Bodskov powiedział, że istnieją powody, by obawiać się o bezpieczeństwo w rejonie Morza Bałtyckiego. - Rosja utrzymuje poważne siły militarne w rejonie Morza Bałtyckiego i spodziewamy się, że nadal będzie wymachiwała szabelką - powiedział po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Rosja odrzuca oskarżenia o atak na Nord Stream. "Te twierdzenia są głupie"

Materiały wybuchowe mogły zostać podłożone przez nurków

Dwa dni temu w rejonie Bornholmu zarejestrowano podwodne eksplozje, po których doszło do wycieków z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że może to być element prowadzonej przez Rosję wojny hybrydowej. Z kolei przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej uważają, iż może to być sabotaż, nie wskazują jednak na jego sprawców.

"Tagesspiegel" podkreśla, że według jednej z teorii materiały wybuchowe pod gazociągiem mogły zostać podłożone przez nurków.

Premier Norwegii: Zwiększamy obecność wojska wokół instalacji naftowych