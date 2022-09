Prawie 200 tysięcy Rosjan miało uciec z kraju przed mobilizacją, głównie do Kazachstanu, Gruzji i Finlandii - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na oficjalne komunikaty z tych państw. Tymczasem mer Mariupola przekazał, że wezwania otrzymują także mieszkańcy okupowanego miasta.

Mer Mariupola o wcielaniu mieszkańców miasta do rosyjskiej armii

Ponad 10 tysięcy mieszkańców Mariupola może zostać siłą wcielonych do armii rosyjskiej w związku z mobilizacją ogłoszoną w ubiegłym tygodniu przez Władimira Putina. - To więcej niż 10 tysięcy mężczyzn, którzy są dziś w niebezpieczeństwie - zaznaczył we wtorek mer Mariupola Wadym Bojczenko. - Skierują tych ludzi [...] na front i użyją ich jako mięsa armatniego. Niestety to już się dzieje - dodał, wzywając mieszkańców do opuszczenia miasta.



Masowa mobilizacja do armii w Buriacji. "Wezwania roznoszą nauczyciele"

Mobilizacja w Rosji. Mieszańcy Mariupola otrzymują wezwania

Mieszkańcy okupowanego przez Rosjan Mariupola otrzymują wiadomości, z których wynika, że 29 września muszą stawić się w komisariacie wojskowym z paszportami i rzeczami osobistymi. Rosyjska mobilizacja ma objąć według zapewnień rosyjskich władz 300 tysięcy osób. Jednak zgodnie z ustaleniami niezależnych mediów, liczba ta ma sięgać 1,2 mln mężczyzn w wieku poborowym. Ponad ćwierć miliona rosyjskich mężczyzn od czasu ogłoszenia mobilizacji wyjechało z kraju. W Rosji protesty wobec mobilizacji, choć większe niż wobec wojny z Ukrainą, zgromadziły nieznaczną liczbę osób i zostały szybko spacyfikowane.

