Rosja odrzuca oskarżenia o atak na gazociąg Nord Stream. "Te twierdzenia są głupie"

Zobacz wideo Szwedzka straż wybrzeża opublikowała wideo z wycieku z rury na dnie Bałtyku

We wtorek przed południem Szwedzki Urząd Morski wydał ostrzeżenie o dwóch wyciekach z gazociągu Nord Stream 1. Wcześniej władze wykryły wyciek na pobliskim Nord Stream 2. W poniedziałek pojawiły się wiadomości o gwałtownym spadku ciśnienia w instalacji. Ciśnienie w rurze na dnie Bałtyku spadło w nocy z niedzieli na poniedziałek ze 105 do 7 barów. Przyczyny awarii są nieznane, ale zaczęły pojawiać się głosy, że mógł to być sabotaż.

W tym tonie wypowiadał się m.in. Mateusz Morawiecki. - Prawdopodobnie był to akt sabotażu, a więc jest to sygnał ze strony Rosji - najprawdopodobniej, bo czekamy, aż te okoliczności się potwierdzą, i jest to coś bardzo niepokojącego - powiedział premier. Dodał, iż "to pokazuje, do jakich środków i mechanizmów potrafią uciekać się Rosjanie, po to, żeby zdestabilizować jeszcze bardziej Europę".

Dmitrij Pieskow o wycieku gazu: To duży problem dla nas

W środę do pojawiających się oskarżeń odniosła się Rosja. Rzecznik Kremla stwierdził, że są one przewidywalne i głupie. - To absurd. To duży problem dla nas, ponieważ - po pierwsze - obie linie Nord Stream 2 są wypełnione gazem - cały system jest gotowy do pompowania gazu, a gaz jest bardzo drogi. Teraz gaz unosi się w powietrze - powiedział Dmitrij Pieskow.

- Chcę zachęcić wszystkich do myślenia. Przed złożeniem jakichkolwiek roszczeń powinniśmy poczekać na dochodzenie w sprawie tych pęknięć, niezależnie od tego, czy doszło do wybuchu, czy nie. Trzeba poczekać na informacje od Duńczyków i Szwedów - zaznaczył. Jak dodał, incydent musi zostać zbadany, a termin naprawy uszkodzonych rurociągów nie jest znany. - Jak możemy przewidzieć naprawy, jeśli nie rozumiemy, co naprawić. Nie rozumiemy, co się tam wydarzyło - podkreślił.

Pieskow o pseudoreferendach

Dmitrij Pieskow powiedział również, że wojna będzie trwała nawet po pseudoreferendach w okupowanych częściach obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. - To, co mogę powiedzieć z absolutną pewnością to, że nie wszystkie terytoria Donieckiej Republiki Ludowej zostały jeszcze wyzwolone - stwierdził. - Kreml niezwłocznie poinformuje o podpisaniu porozumień o przyłączeniu nowych terytoriów do Rosji - dodał.

