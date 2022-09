USA. Huragan Ian gwałtownie przybrał na sile, jest coraz bliżej Florydy. "Czas ucieka"

"Huragan Ian gwałtownie się nasila" - informuje w środę wczesnym popołudniem amerykańskie National Hurricane Center. Jak przekazano, prędkość wiatru wynosi maksymalnie ok. 250 km/h. Huragan w środę ma uderzyć we Florydę. Przed godz. 15 czasu polskiego poinformowano o nasilaniu się podmuchów wiatru na wybrzeżu. Iana zakwalifikowano w środę do czwartej z pięciu możliwych kategorii, według których ocenia się siłę huraganów.

