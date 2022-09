Mobilizacja w Rosji. Nie, Sołowjow nie dostał wezwania na front. Doszło do podmiany napisów

"Nie ma dowodów ani doniesień, które sugerowałyby, że Sołowjow, który na co dzień występuje w rosyjskiej telewizji, został powołany do wojska - mimo że stał się coraz bardziej krytyczny wobec "częściowej mobilizacji" przeprowadzanej w Rosji" - podaje amerykański "Newsweek". Dziennikarze dziennika przejrzeli się informacji, która w środę pojawiła się w mediach społecznościowych - wszystko zaczęło się od nagrania, w którym Sołowjow rzekomo przyznawał się do otrzymania zawiadomienia o poborze.

Nagranie to zawierało jednak mylące napisy i pojawiło się pierwotnie na satyrycznym koncie na Twitterze - wyjasnia "Newsweek". Fikcyjne napisy (sugerujące, że Sołowjow mówi: "Wręczył mi dokumenty mobilizacyjne. Ja mu na to: Jaki jest twój problem? Wiesz, kim jestem?") były "doklejone" do prawdziwego nagrania z Rossija 1. Tak narodził się fakenews.

Wpis na Twitterze z fikcyjnymi napisami szybko zyskał popularność (zareagowano na niego ponad 20 000 razy). Na informacje nabrały się niektóre media - w tym nasz portal. Przepraszamy.

Rosja. Mobilizacja na front trwa

Od tygodnia trwa w Rosji mobilizacja. Decyzja Kremla wywołała protesty społeczne i masowe ucieczki z kraju. Od czasu apelu Władimira Putina wyjechało ponad ćwierć miliona obywateli, dlatego też pojawia się coraz więcej doniesień o tym, że rosyjskie granice wkrótce zostaną uszczelnione.

"Ministerstwo Obrony ewidentnie nie ma pełnej kontroli nad mobilizacją, co rodzi pytania, którzy rosyjscy mężczyźni zostaną rzeczywiście zmobilizowani i na ile skuteczne będzie powstałe w ten sposób wojsko" - ocenili w komunikacie analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, co zauważają także putinowscy propagandyści.