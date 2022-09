USA zabierają głos ws. eksplozji na Bałtyku. Norwegia wzmacnia bezpieczeństwo

Szwedzkie Narodowe Centrum Sejsmologiczne poinformowało, że stacje pomiarowe w Szwecji i Danii zarejestrowały potężne wybuchy podmorskie w obszarach wycieku gazu z gazociągu Nord Stream.

Wybuchy i wyciek gazu z Nord Stream

Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie Antony Blinken powiedział, że choć wstępne wyniki śledztwa wskazują na atak lub sabotaż, to nie zostało to jeszcze potwierdzone. - Według mojego rozeznania wycieki nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację energetyczną Europy - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

Antony Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone współpracują z Europą, by zapewnić jej bezpieczeństwo energetyczne w krótkiej perspektywie, miedzy innymi poprzez zwiększenie eksportu skroplonego gazu. - Nasz eksport LNG wzrósł o ponad 20 proc. Od zeszłego roku staliśmy się największym dostawcą LNG do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. W tym roku i stajemy się największym ogólnoświatowym eksporterem LNG - dodał. Antony Blinken podkreślił, że długoterminowym celem jest uniezależnienie europejskiej energetyki od Rosji, między innymi przez odnawialne źródła energii.

NATO: Z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację. Norwegia wzmacnia bezpieczeństwo

Głos w sprawie zabrał także Jens Stoltenberg. - Z wielkim niepokojem obserwujemy wyciek z gazociągu Nord Stream - powiedział sekretarz generalny NATO na spotkaniu z grupą socjalistów w Parlamencie Europejskim. Podkreślił, że NATO monitoruje sytuację i uzyskuje na bieżąco informacje od swoich sojuszników. - Ważne, by ustalić szybko fakty - podkreślił Jens Stoltenberg.

Po wtorkowych informacjach o wycieku z gazociągów Nord Stream Norwegia przekazała, że wzmacnia bezpieczeństwo swoich platform wiertnicznych ropy naftowej i gazu.

Norweski minister ds. ropy i energii Terje Aasland poinformował, że ma to też związek z doniesieniami o obecności niezidentyfikowanych dronów na Morzu Północnym. Norweska policja wszczęła już śledztwo w tej sprawie.

Szwedzki rząd: Potężne wybuchy w miejscu wycieku gazu z Nord Stream 1

Norweskie media informują, że w ubiegłym tygodniu w pobliżu złoża Kristin po raz pierwszy zaobserwowano niezidentyfikowanego drona dużych rozmiarów, natomiast ostatnio podobne maszyny widziane były niedaleko platform Johan Sverdrup, Snorre A, Gina Krog oraz Gullfaks C. W związku z tym Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Naftowego wezwał firmy do większej czujności wobec niezidentyfikowanych dronów latających w pobliżu norweskich platform naftowych i gazowych. "Wzywamy do wzmożonej czujności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowania na incydenty oraz wymiany informacji" - przekazano w liście do operatorów.

Niezidentyfikowane drony mogą stanowić zagrożenie dla helikopterów transportujących pracowników na platformy, mogą stać się źródłem zapłonu w obszarach zagrożonych wybuchem lub mogą być wykorzystywane do celowych ataków.

