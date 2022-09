Pochodzący z Krasnodaru 40-letni Rosjanin Michaił Tymoszenko otrzymał wezwanie do wojska w związku z mobilizacją w kraju. Okazuje się, że mężczyzna jest osobą z niepełnosprawnością i porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego - donosi niezależny rosyjski portal theins.ru.

Rosja. Poruszający się na wózku inwalidzkim mężczyzna ma stawić się w biurze rekrutacji

Rosjanin według legitymacji wojskowej, którą posada jest oficerem rezerwowym, jednak w 2009 rok uległ kontuzji w pracy i od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim. Po raz pierwszy otrzymał dokumenty potwierdzające jego niepełnosprawność 10 lat temu.

- Przyszli do mnie z wojskowego biura metrykalnego i zaciągowego z policjantem i wręczyli mi wezwanie, abym jutro stawił się w wojskowym urzędzie metrykalnym i zaciągowym. Co więcej, widzą, że mam pierwszą grupę inwalidzką, poruszam się na wózku - przekazał w poniedziałek portalowi Michaił Tymoszenko. I dodał, wyjaśniając "jutro będę musiał iść do wojskowego biura rejestracji i rekrutacji". - Zabiorą mnie do wojska, czy co? - pytał 40-letni Rosjanin.

Mobilizacja w Rosji

Kreml przekazał, że mobilizacja w Rosji ma objąć 300 tysięcy osób, jednak zgodnie z ustaleniami niezależnych mediów, liczba ta ma sięgać 1,2 mln mężczyzn w wieku poborowym. W Rosji protesty wobec mobilizacji, choć większe niż wobec wojny z Ukrainą, zgromadziły nieznaczną liczbę osób i zostały szybko spacyfikowane. Od ogłoszenia mobilizacji z kraju wyjechało już ponad ćwierć miliona rosyjskich mężczyzn.

