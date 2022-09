Rosjanie panicznie uciekają z kraju. Niektórzy wybierają przejście arktyczne

Od kilku dni główne lądowe przejście Wierchnij Lars (między Gruzją a Rosją) jest oblężone. Tysiące aut czekają na wjazd do Gruzji w kolejce, która rozciągnęła się na 25 kilometrów - podaje Biełsat. Czas oczekiwania wynosi od 40 do 50 godzin. W sieci pojawiają się nagrania wideo, pokazujące gigantyczne zatory.

Z tego miejsca powstały nawet zdjęcia satelitarne wykonane przez Maxar Technologies.

Rosyjska redakcja BBC News, powołując się na wypowiedzi przedstawicieli MSW Rosji, poinformowała, że na przejściu powstanie punkt poborowy. Świadkowie mówią już o rosyjskim sprzęcie, który przemieszczał się w stronę granicy.

Kolejki oczekujących na wyjazd z Rosji utworzyły się też na przejściach granicznych z Finlandią i Kazachstanem. Mężczyźni w wieku poborowym są zatrzymywani również przed granicą z Białorusią i zawracani do ojczystego kraju na podstawie przepisów o mobilizacji - pisze rosyjski niezależny portal Meduza, cytowany przez PAP.

Rosyjscy mężczyźni uciekają przed mobilizacją arktycznym przejściem do Norwegii

Uciekający przed mobilizacją rosyjscy mężczyźni coraz liczniej docierają także do przejścia granicznego z Norwegią na dalekiej północy. Oba kraje dzieli krótki odcinek granicy z jednym przejściem, do którego można dotrzeć wyłącznie pojazdem. Jak informuje portal The Barents Observer, ceny biletów samolotowych z Moskwy i Petersburga do Murmańska dynamicznie rosną z powodu zwiększonego popytu. Podobnie miejsca w minimubsach z Murmańska do Kirkenes w Norwegii, których cena dochodzi do 500 euro.

Norwegia jest członkiem strefy Schengen i wpuszcza przez swoje granice posiadaczy wiz wydanych przez pozostałe kraje członkowskie umowy.

Rosyjska mobilizacja ma objąć według zapewnień rosyjskich władz 300 tysięcy osób. Jednak zgodnie z ustaleniami niezależnych mediów, liczba ta może sięgnąć 1,2 mln osób w wieku poborowym. Ponad ćwierć miliona rosyjskich mężczyzn od czasu ogłoszenia mobilizacji wyjechało z kraju. Protesty wobec mobilizacji, choć większe niż wobec wojny z Ukrainą, zgromadziły nieznaczną liczbę osób i zostały szybko spacyfikowane.

