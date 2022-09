Policjanci z Centralnego Biura Śledczego policji - we współpracy z niderlandzką policją - zatrzymali mężczyznę ściganego europejskim nakazem aresztowania, podejrzewanego o współudział w zabójstwie dziennikarza w Amsterdamie. Miał on też należeć do zbrojnej grupy przestępczej.

REKLAMA

Morderstwo holenderskiego dziennikarza. Drugi Polak aresztowany

Holandia. Polak zatrzymany w sprawie zabójstwa dziennikarza Petera R. de Vriesa

Po polskiej stronie sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, a w działaniach wsparcia udzielili policjanci z KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Policjanci CBŚP działali na terenie Ostrowa Wielkopolskiego we współpracy z niderlandzką policją, której funkcjonariusze brali udział w czynnościach z zatrzymanym na terenie Polski. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli i skonfiskowali amfetaminę. Wobec zatrzymanego mężczyzny będzie wszczęta procedura ekstradycyjna do Królestwa Niderlandów, gdzie mężczyzna stanie przed wymiarem sprawiedliwości.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Głośne zabójstwo w Holandii. Prokurator chce dożywocia dla Polaka

Zabójstwo Petera R. de Vriesa

Chodzi o sprawę zabójstwa holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. Mężczyzna został postrzelony w lipcu 2021 roku, gdy wychodził ze studia telewizyjnego. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł kilka dni później w szpitalu. O dokonanie zbrodni oskarżony jest 36-letni Polak Kamil E. oraz 22-letni Holender Delano G. Na początku lipca aresztowany został natomiast 27-letni Krystian M., któremu zarzuca się zlecenie zabójstwa.