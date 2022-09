Szwedzka Administracja Morska poinformowała we wtorek (27 września) o dwóch wyciekach gazu z gazociągu Nord Stream 1, biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego. W poniedziałek podobną nieszczelność wykryto w gazociągu Nord Stream 2.

Wyciek gazu z Nord Stream. Dania pokazała zdjęcia wzburzonej wody

Duńskie siły zbrojne opublikowały nagrania i zdjęcia, na których widać wzburzoną wodę na powierzchni Morza Bałtyckiego w miejscu wycieków z gazociągów Nord Stream. "Po trzech wyciekach gazu z gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim, duńskie siły zbrojne rozmieściły fregatę Absalon i statek kontroli zanieczyszczeń Gunnar Thorson, a także śmigłowiec" - czytamy na stronie wojska.

Jak czytamy, największy wyciek "tworzy na powierzchni wody turbulencje o średnicy jednego kilometra. Najmniejszy - okrąg o długości około 200 metrów".



Szwedzki rząd: Potężne wybuchy w miejscu wycieku gazu z Nord Stream 1

Wyciek gazu w Nord Stream 1 i 2

"Otrzymaliśmy informację, że tym razem są dwa wycieki z Nord Stream 1, który, choć nie działa, najprawdopodobniej zawiera gaz" - przekazał duński minister klimatu i energii Dan Jorgensen we wtorek. Dodał, że te incydenty nie mają wpływu na poziom dostaw surowca do Danii. Wokół punktu wycieku Duńczycy wyznaczyli liczącą pięć mil morskich strefę bezpieczeństwa, do której nie mogą wpływać statki.

Wyciek z Nord Stream 1 został po raz pierwszy wykryty w poniedziałek wieczorem, godzinę po tym, jak zarejestrowano spadek ciśnienia w siostrzanym gazociągu Nord Stream 2. Operator sieci - Nord Stream AG - potwierdził, że w ciągu jednego dnia gazociągi doznały "bezprecedensowych uszkodzeń". Jak dodała spółka, nie wiadomo, ile może potrwać przywracanie sprawności gazociągom. Gazprom odmówił komentarza w tej sprawie. Nord Stream 1 obecnie nie przesyła gazu do Europy, a Nord Stream 2 nie został uruchomiony ze względu na rosyjską inwazję w Ukrainie.

Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 z wyciekami. Rosja nie wyklucza sabotażu