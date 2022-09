Rosyjskojęzyczne media informują o kolejnych przypadkach kierowania na front dopiero co zmobilizowanych ludzi. Portal Mediazona przywołuje relację żołnierza 1. Pułku Pancernego, który twierdzi, że jego formacja, złożona ze świeżo zmobilizowanych mężczyzn, została wysłana na front w Chersoniu bez żadnego szkolenia. Żołnierz Siergiej Surkow zamieścił wideo w mediach społecznościowych, w którym opowiada o takiej sytuacji.

Zobacz wideo Reakcje Rosjan na zarządzoną mobilizację. "Wolę już iść do więzienia. Nie będę walczył za tę władzę"

Rosja. Zmobilizowany żołnierz: Oficjalnie powiedziano nam, że nie będzie żadnych przygotowań przed wysłaniem do strefy walki

Rosja od 21 września prowadzi częściową mobilizację. Na Telegramie pojawiło się we wtorek nagranie, na którym jeden ze zmobilizowanych Rosjan przekazał, że 29 września trafi do Chersonia bez przejścia szkolenia. Dodał, że nowo zrekrutowani żołnierze nie przechodzą także badań lekarskich.

- Powiedziano nam, że nie będzie żadnych przygotowań przed wysłaniem do strefy walki. Dowódca pułku oficjalnie potwierdził tę informację - powiedział na nagraniu, które pojawiło się na Telegramie na kanale Pierwszego wydziału (dept.one) - otwartej społeczności prawników i obrońców praw człowieka. - 29 września zostaniemy wysłani do Ukrainy, do Chersonia - dodał.

Rosja tworzy punkt mobilizacyjny na granicy z Gruzją

Z kolei telegramowy kanał Docha przywołuje relacje żołnierzy, mówiących o tygodniowym szkoleniu i zapowiedzi wysłania na front zaraz po jego zakończeniu. Już chwilę po mobilizacji ogłoszonej 21 września, zmobilizowani Rosjanie relacjonowali w mediach społecznościowych, że ich nowi dowódcy zapowiadali 2-tygodniowy okres szkolenia, a następnie skierowanie do jednostek docelowych, walczących na froncie.

Rosjanie dzwonią na ukraińską infolinię. Chcą wiedzieć, jak się poddać

Rosyjska mobilizacja ma objąć 1,2 mln Rosjan

Rosyjska mobilizacja ma objąć, według zapewnień rosyjskich władz, 300 tysięcy osób. Jednak zgodnie z ustaleniami niezależnych mediów liczba ta ma sięgać 1,2 mln osób w wieku poborowym. Ponad ćwierć miliona Rosjan od czasu ogłoszenia mobilizacji wyjechało z kraju. Protesty wobec mobilizacji, choć większe niż wobec wojny z Ukrainą, zgromadziły nieznaczną liczbę osób i zostały szybko spacyfikowane.