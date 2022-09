Papież Franciszek przeciwko użyciu broni atomowej. "Zbrodnia większa niż kiedykolwiek"

Podczas ostatniego wystąpienia do narodu Władimir Putin ostrzegł po raz kolejny państwa zachodnie przed możliwym użyciem broni atomowej. - Chciałbym przypomnieć (...), że nasz kraj dysponuje rozmaitymi środkami rażenia, a niektóre są bardziej nowoczesne niż te, jakimi dysponuje NATO. Jeśli integralność terytorialna naszego państwa będzie zagrożona, z pewnością użyjemy wszystkich dostępnych nam środków, by bronić Rosji i naszych obywateli - mówił podczas środowego wystąpienia prezydent Rosji.

REKLAMA

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

W trakcie przemówienia Władimir Putin oskarżył Zachód o szantaż nuklearny. Mówił również, że jest zdeterminowany do użycia broni masowego rażenia. - To nie blef. Ci, którzy usiłują szantażować nas bronią atomową, powinni wiedzieć, że kierunek wiatru może się zmienić na ich niekorzyść - mówił.

Z kolei sekretarz stanu USA podczas ostatniego szczytu ONZ stwierdził, że "lekkomyślne groźby nuklearne Rosji muszą się natychmiast skończyć". Polityk nazwał także rosyjską mobilizację oraz pseudoreferenda na wschodzie Ukrainy "dolewaniem oliwy do ognia".

Zobacz wideo Marek Lehnert: Przerost wiary prowadził Jana Pawła II do pewnej naiwności

Papież Franciszek o użyciu broni atomowej. "Zbrodnia większa niż kiedykolwiek"

Do rosnącego problemu związanego z użyciem broni atomowej odniósł się również papież Franciszek. Głowa Kościoła Katolickiego napisała, że "wykorzystanie energii atomowej do celów wojennych jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zbrodnią, nie tylko przeciwko człowiekowi i jego godności, ale także przeciwko wszelkiej szansie na przyszłość w naszym wspólnym domu".

Papież Franciszek apeluje o pokój. Podczas mszy św. wezwał do miłowania bliźnich

Papież Franciszek przed niedzielną modlitwą Anioł Pański zwrócił się do Maryi Królowej Pokoju, by pocieszyła umęczony naród ukraiński i pomogła przywódcom państw w natychmiastowym znalezieniu skutecznych inicjatyw pokojowych, które doprowadzą do zakończenia wojny. Franciszek nawiązał też do konfliktu w Birmie, gdzie w wyniku ostrzału szkoły przez wojska rządowe, zginęło jedenaścioro dzieci. Przypomniał, że Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod hasłem "Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami".

W homilii podczas mszy św. papież powiedział, że marzy o Kościele, który potrafi pochylić się ze współczuciem i czułością przed ranami cierpiących.