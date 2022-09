Rosja. Strzelanina w szkole. Napastnik otworzył ogień do uczniów. Nie żyje sześć osób

Zobacz wideo 21-latek ostrzeliwał przejeżdżające samochody. Usłyszał dziewięć zarzutów

Jak podaje Reuters, powołując się na władze Udmurcji, nieznany sprawa wtargnął do szkoły w Iżewsku. Tam najpierw zabił ochroniarza, a następnie zaczął strzelać do uczniów. "Dziś w Iżewsku doszło do tragedii. Do szkoły nr 88 weszła niezidentyfikowana osoba i zabiła ochroniarza. Ofiarami są dzieci. Ewakuacja została już zakończona" - przekazał gubernator regionu.

REKLAMA

Na miejsce zostały wysłane służby, m.in. Gwardia Narodowa i Federalna Służba Bezpieczeństwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji poinformowało, że zginęło sześć osób, a 20 zostało rannych. Resort przekazał również, że napastnik popełnił samobójstwo.

Więcej informacji wkrótce