W związku z ogłoszoną w Rosji 21 września częściową mobilizacją, dowódcy rosyjscy aktywnie pracują nad tym, aby jak najwięcej rezerwistów walczyło już podczas wojny w Ukrainie. Mężczyźni, którzy próbują uniknąć udziału w mobilizacji, ponoszą odpowiedzialność karną.



Rosja. Rezerwiści są kierowani do obwodu chersońskiego

W Sewastopolu w okupowanej republice Krymu (południowa część Półwyspu Krymskiego) mężczyźni w wieku poborowym otrzymali już około tysiąca wezwań do sądu w związku z próbą ominięcia udziału w mobilizacji - informuje Sztab Generalny Ukrainy. Przedstawiciele rosyjskich wojsk zapewniają poborowych, że ich służba odbędzie się na terenie obwodu chersońskiego do końca trwającej wojny. "Dowództwo rosyjskich sił okupacyjnych kieruje nowo przybyłych do mobilizacji żołnierzy bez przeszkolenia do uzupełnienia jednostek, które poniosły straty, bezpośrednio na linię frontu. To znacząco wpływa na obniżenie poziomu moralnego i psychologicznego dobrostanu wrogich żołnierzy oraz jakość wykonywania przez nich ich obowiązków" - informuje Sztab Generalny Ukrainy. "W Swatowie w obwodzie ługańskim wezwania do mobilizacji rozdawane są osobom, które ukończyły 18 lat. Poszczególni obywatele, kierowcy ciężarówek, są natychmiast wysyłani do jednostek wojskowych" - dodają ukraińskie służby.

Jak podało w poniedziałek ukraińskie dowództwo od 24 września w wyniku uderzeń w obiekty wojsk rosyjskich na okupowanym terenie obwodu zaporoskiego (w południowo-wschodniej części Ukrainy) zniszczono uzbrojenie i sprzęt wojskowy armii rosyjskiej. Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło też ataki na 14 miejsc stacjonowania Rosjan. "Oddziały rakietowe i artyleria na obecny dzień, w szczególności uderzyły w sześć punktów kontrolnych, 11 centralnych obszarów wrogiej siły roboczej i sprzętu, dwie pozycje kompleksów rakietowych przeciwlotniczych, trzy jednostki sił rakietowych i artylerii, a także osiem odrębnych ważnych celów" - przekazał Sztab Generalny Ukrainy.

