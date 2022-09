Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukrainie dostała systemy przeciwlotnicze NASAMS od USA w wywiadzie dla kanału telewizyjnego CBS - podaje Ukrinform.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Zełenski do Rosjan: Chcecie więcej? Nie? Zatem protestujcie, walczcie, uciekajcie lub poddajcie się do ukraińskiej niewoli

Zełenski: Ukraina otrzymała systemy NASAMS z USA

Potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, aby pokazać przywództwo i zapewnić Ukrainie systemy obrony powietrznej. Chcę podziękować prezydentowi Bidenowi i Kongresowi USA za już podjętą pozytywną decyzję - otrzymaliśmy NASAMS

- powiedział Zełenski. System NASAMS broni przed bezzałogowymi statkami powietrznymi, śmigłowcami, pociskami manewrującymi, bezzałogowymi bojowymi statkami powietrznymi i samolotami. System ten jest używany m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem i ma zasięg nawet do 160 km.

Prezydent Ukrainy w niedzielnym wywiadzie podkreślił, że "to absolutnie za mało, aby pokryć infrastrukturę cywilną: szkoły, szpitale, uniwersytety, mieszkania Ukraińców". - Potrzebujemy bezpieczeństwa, aby zachęcić Ukraińców do powrotu do domu. Jeśli będzie bezpiecznie, przyjadą, osiedlą się, będą tu pracować, płacić podatki, a my nie będziemy mieli 5 miliardów dolarów deficytu budżetowego. To będzie pozytywne dla wszystkich - powiedział prezydent.

Zełenski: Ukraina otrzymała systemy NASAMS z USA

Jedną z pierwszych deklaracji o zaopatrzeniu Ukrainy w "bardziej zaawansowane systemy rakietowe i amunicję" złożył w czerwcu prezydent USA Joe Biden. Kolejna zapowiedź padła nieco ponad tydzień temu. Stany Zjednoczone zdecydowały, że przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości 600 milionów dolarów. Poinformował o tym w komunikacie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Uzbrojenie będzie pochodzić z obecnych zasobów Pentagonu.

Wraz z sojusznikami dostarczamy broń i sprzęt wojskowy, które siły zbrojne Ukrainy skutecznie wykorzystują podczas udanej kontrofensywy przeciwko Rosji

- oświadczył Antony Blinken informując o najnowszym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. W jego skład wchodzą między innymi systemy rakietowe HIMARS, kierowane pociski artyleryjskie 105 mm i 155 mm, sprzęt do usuwania min oraz noktowizory. To dwudziesty pierwszy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Łączna kwota amerykańskiej wojskowej dla Kijowa od początku prezydentury Joe Bidena wyniesie 15,8 mld dolarów.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>