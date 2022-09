Nieoficjalnie: Kreml chce zakazać wyjazdu Rosjan w wieku poborowym

Meduza, powołując się na źródła na Kremlu, informuje, że prawdopodobny termin ustanowienia zakazu to najbliższa środa, 28 września. Inne źródło, również bliskie prezydenckiej administracji, podaje, że dojdzie do tego "po referendach", czyli po pseudoplebiscytach zorganizowanych przez rosyjskie władze okupacyjne na Ukrainie. Głosowania mają zakończyć się we wtorek.

Według Meduzy Rosjanie w wieku poborowym chcący opuścić kraj będą musieli uzyskać pozwolenie komisji wojskowej.

Władimir Putin ogłosił "częściową" mobilizację w Rosji 21 września. Wstępnie mówiło się, że ma ona objąć około 300 tysięcy osób, jednak z prezydenckiego dekretu to bezpośrednio nie wynika. Po ogłoszeniu mobilizacji wielu Rosjan próbuje opuścić kraj.

Wojna w Ukrainie. Putin ogłosił "częściową" mobilizację

Decyzja o powołaniu 300 tysięcy rekrutów została skrytykowana również przez niektórych komentatorów dotychczas popierających politykę Kremla. Zwracają oni uwagę na chaos panujący w punktach rekrutacyjnych oraz na powoływanie do armii mężczyzn bez przeszkolenia wojskowego. Pojawiają się również informacje o wysyłaniu listów mobilizacyjnych do pielęgniarek czy położnych, oraz do osób nieżyjących. Więcej w poniższym artykule:

Prezydent Rosji podpisał w tym tygodniu ustawę zaostrzającą kary za dezercję. Zgodnie z nowym prawem za dezercję w okresie mobilizacji lub wojny będzie grozić 10 lat więzienia. Za poddanie się z własnej woli przeciwnikowi grozić ma natomiast 15 lat więzienia. Jednocześnie kary nie ma się wymierzać, gdy taki żołnierz ucieknie z niewoli i wróci do swojej jednostki.

