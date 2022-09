Zełenski "zszokowany" brakiem wsparcia ze strony Izraela. "Widać wpływ Rosji"

- Jestem w szoku. Nie rozumiem. Izrael nie dał nam nic, zero - stwierdził w wywiadzie udzielonym francuskim mediom (Nice-Matin, Ouest-France i TV5 Monde) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Rozumiem, że muszą bronić swojej ziemi, ale docierają do mnie informacje, że Izrael eksportuje swoje uzbrojenie do innych krajów - dodał ukraiński polityk.

Zełenski zaznaczył, że "nie oskarża przywódców". - Stwierdzam fakty: były dyskusje z przywódcami Izraela i to nie pomogło Ukrainie. Widać wpływ Rosji na Izrael. Uważam Izrael za niepodległe państwo - podkreślił.

Według ukraińskiego prezydenta społeczeństwo izraelskie popiera Ukrainę. - Dlaczego nie dadzą nam obrony przeciwlotniczej? - mówił w wywiadzie.

Wojna w Ukrainie. "Możecie pomóc nam chronić życie Ukraińców"

Wołodymyr Zełenski już m.in. w marcowym przemówieniu do izraelskich parlamentarzystów i premiera Naftalego Bennetta apelował o udzielenie wsparcia.

- Każdy w Izraelu wie, że wasza obrona przeciwrakietowa jest najlepsza. Jest potężna. Wszyscy wiedzą, że wasza broń jest silna. Wszyscy wiedzą, że świetnie sobie radzicie. Wiecie, jak bronić interesów swojego państwa, interesów swojego narodu. I na pewno możecie pomóc nam chronić nasze życie, życie Ukraińców, życie ukraińskich Żydów - mówił przed kilkoma miesiącami.

Premier Izraela: Putin przeprosił za słowa Ławrowa

Z kolei w czerwcu w wystąpieniu skierowanym do władz izraelskich instytucji edukacyjnych Zełenski zaznaczył, że nie wie, jak odpowiadać na pytania dziennikarzy na temat pomocy udzielanej Ukrainie przez Izrael.

- Oczywiście jestem wdzięczny narodowi Izraela, jestem wdzięczny za szczere i emocjonalne wsparcie dla Ukraińców. Jestem wdzięczny za wszystkie ukraińskie flagi, które pojawiły się na waszych ulicach, widzimy to wszystko, doceniamy to. Jestem wdzięczny za wszystkie słowa wsparcia. Jestem wdzięczny waszym wspaniałym ludziom. Ale chcielibyśmy uzyskać wsparcie od waszego rządu. Wydaje mi się to sprawiedliwe - wyjaśniał prezydent Ukrainy.

