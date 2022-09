Królowa Elżbieta II zmarła 8 września na zamku Balmoral w Szkocji. Stamtąd jej ciało zostało przetransportowane do Edynburga, a następnie do Londynu, gdzie przy trumnie monarchini poddani mogli oddać jej hołd. W poniedziałek 19 września miały miejsce uroczystości pogrzebowe, które trwały od godzin porannych. Po godzinie 16 procesja dojechała do Windsoru, gdzie grupa żołnierzy i rodzina królewska przejechały z trumną do Kaplicy św. Jerzego. Tam odbyło się nabożeństwo, poprowadził je arcybiskup Canterbury Justin Welby, po czym z trumny zdjęto insygnia królewskie i złożono ją w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze w Opactwie Westminsterskim.

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Jest pierwsze zdjęcie miejsca spoczynku

Ciało Elżbiety II zostało złożone do grobu w kaplicy pamięci Jerzego VI po uroczystościach oficjalnych tylko w obecności rodziny. Tam zmarła królowa została pochowana ze swoimi rodzicami i siostrą, przeniesiono też tam trumnę jej męża księcia Filipa, która dotychczas była umieszczona w krypcie królewskiej w podziemiach kaplicy.

W związku ze złożeniem ciała Elżbiety II wymieniono płytę nagrobną. Pałac Buckingham w sobotę 24 września po raz pierwszy udostępnił jej zdjęcie. Podobnie jak poprzednia została ona wykonana z marmuru. Widać na niej imiona pochowanych osób i daty ich życia: Jerzy VI 1895-1952, Elżbieta 1900-2002, Elżbieta II 1926-2022 i Filip 1921-2021. Z kolei na środku płyty widać gwiazdę Orderu Podwiązki. Nie ma jednak imienia siostry królowej księżniczki Małgorzaty, której prochy również się tam znajdują.

Niebawem będzie można odwiedzić grób Elżbiety II

Jak przypomina "The Guardian", kaplica pamięci Jerzego VI została wybudowana w latach 60. Zamówiła ją królowa Elżbieta II jako miejsce pochówku jej ojca. Zanim jego trumna została tam przeniesiona, była przechowywana w królewskiej krypcie od jego śmierci w 1952 r.

Od czwartku 29 września (na dziesięć dni po pogrzebie królowej) kaplica św. Jerzego znów zostanie otwarta dla zwiedzających. Jest ona czynna w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty. W niedziele jest dostępna jedynie dla wiernych uczestniczących w nabożeństwie.

