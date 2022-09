Tajemnicze zniknięcie Putina. Media: Wyjechał na urlop. Rzecznik Kremla: Nieprawda

Farida Rustamowa pisze, że Kreml ma w zanadrzu wiele - jak określiła - "zakonserwowanych", przygotowanych z wyprzedzeniem filmów z udziałem Władimira Putina. Jednym z nich było nadane z opóźnieniem ogłoszenie częściowej mobilizacji w związku z inwazją na Ukrainę. Materiały (np. ze spotkań z innymi politykami) są emitowane w państwowej telewizji w odpowiednich momentach, "by wywołać wrażenie, że prezydent pracuje bez przerwy".

REKLAMA

Ławrow nie wykluczył użycia broni jądrowej na okupowanych terenach. Ukraina reaguje

Władimir Putin na urlopie. Pieskow zaprzecza

Źródła dziennikarki wskazują, że Putin pojechał na urlop do rezydencji w miejscowości Wałdaj. Do dyspozycji ma m.in. kompleks spa, baseny pływackie, chiński pawilon, piwiarnię i lodowisko do hokeja.

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Komentatorzy, na których powołuje się Radio Swoboda, zauważają, że Putin nie uczestniczył w piątkowym koncercie w Moskwie na rzecz poparcia pseudoreferendów na kontrolowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że prezydent był zajęty. Zaprzeczył, by Putin wyjechał na wakacje.

Zobacz wideo Rosyjska policja zatrzymuje protestujących w Jekaterynburgu na wiecu przeciwko częściowej mobilizacji

Putin ma wkrótce ogłosić przyłączenie czterech ukraińskich terytoriów do Rosji

Jeden z informatorów Rustamowej twierdzi, że Władimir Putin może ponownie pokazać się publicznie w czwartek 29 września. To współgra z doniesieniami państwowej agencji RIA Nowosti, iż na 30 września zaplanowane zostało jego orędzie. Dyktator ma wtedy ogłosić wyniki "referendów" i aneksję tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, oraz obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Więcej szczegółów w tym artykule:

Media: Putin ma plan ws. okupowanych terytoriów. 30 września wygłosi orędzie