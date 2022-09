Media: Putin ma plan ws. okupowanych terytoriów w Ukrainie. 30 września wygłosi orędzie

Od piątku do wtorku na terenach częściowo zajętych przez Rosję odbywają się organizowane przez siły okupacyjne pseudoreferenda w sprawie przystąpienia do Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to części obwodu ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego. Zgodnie z prawem międzynarodowym regiony te należą do Ukrainy.

O przymusowym uczestnictwie w pseudoreferendum donoszą m.in. mieszkańcy obwodu ługańskiego Jak wyjaśniał szef ukraińskiej administracji obwodu Serhij Hajdaj, przedstawiciele Rosjan chodzą po domach i mieszkaniach z urną i zmuszają do oddania głosu.

Hajdaj przekazał także, że Rosjanie fałszują dane o frekwencji. Szef administracji wskazywał, że okupanci nie podają liczby osób głosujących, tylko ich odsetek. W niemal całkowicie zniszczonych Lisiczańsku, Siewierodoniecku i Rubiżnym Rosjanie mówią o frekwencji na poziomie od 41 do 46 procent.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył w niedawnym wystąpieniu, że decyzje rosyjskiego kierownictwa niczego dla Ukrainy nie zmieniają. Jak dodał, Ukrainę interesuje wyłącznie wyzwolenie kraju i obrona obywateli.

Relacje z pseudoreferendów: "Bandyci z bronią jeżdżą po wioskach"

Kreml wskazuje z kolei, że po przeprowadzeniu referendum okupowane terytoria Rosja będzie uważała za swoje i atak na nie będzie traktować jak atak na Federację Rosyjską.

Wojna w Ukrainie. 30 września może zostać ogłoszona aneksja

Agencja TASS podała, że 30 września może zostać ogłoszone w Rosji przyłączenie okupowanych regionów. Z kolei według doniesień agencji RIA Novosti nie jest wykluczone, że tego dnia prezydent Władimir Putin wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Federalnym (Duma Państwowa i Rada Federacji).

Parlamentarzyści mieli usłyszeć nakaz trzykrotnego przejścia testów pod kątem koronawirusa, by wziąć udział w tym wydarzeniu.

Biden o referendach w Ukrainie: Fikcja i fałszywy pretekst

"Stany Zjednoczone nigdy nie uznają terytorium Ukrainy za nic innego, jak część Ukrainy" - przekazał w piątkowym oświadczeniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Jak dodał, "rosyjskie referenda to fikcja – fałszywy pretekst do próby siłowej aneksji części Ukrainy z rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych".

***

