Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną w kierunku Morza Japońskiego

Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Pocisk pokonał od 400 do 600 kilometrów, lecąc na wysokości od 50 do 60 kilometrów i wpadł do morza poza strefą ekonomiczną Japonii.

4 Fot. Ahn Young-joon / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl