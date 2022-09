Nieznane i przerażające zwierzę wyłowione u wybrzeży Australii. "Szalony wygląd"

Trapman Bermagui, wędkarz, który specjalizuje się w połowie ryb na dużych głębokościach, złowił tajemniczy gatunek w połowie września. Zdjęcia opublikował na Facebooku, pierwsze z nich podpisał: "Twarz rekina głębinowego o szorstkiej skórze. Aż 650 m" - czytamy.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Kolejne zdjęcie zrobił towarzysz Bermagui. "Szalony wygląd" - trudno się nie zgodzić spoglądając w hipnotyzujące oczy rekina. Wyłowione zwierzę miało ok. 15 kg i 1,5 m długości.

Australia. Rekin foremkowy czy chochlik?

Pod postem Australijczyka pojawiło się dużo wpisów z sugestiami, jaki gatunek jest na zdjęciach. Przeważa odpowiedź, że to rekin foremkowy, czyli cookie cutter. Nazwa tego gatunku wiąże się z charakterystycznym układem zębów, bardzo symetrycznym, które zostawiają na ciele ofiary bardzo charakterystyczny ślad.

Zdaniem innej grupy internautów może to być rekin nazywany chochlikiem (Mitsukurina owstoni). Część wskazuje na odmianę kolenia (Centrophorus moluccensis), takiego zdania jest Trapman Bermagui. Cytowany przez LiveScience mówił, że "z pewnością nie jest to rekin foremkowy" - To szorstki rekin skórny, znany również jako gatunek kolenia endeavor - wyjaśnił,

Zobacz wideo Tracz o REPowerEU: KE postawiła sprawę jasno. Musimy jak najszybciej uniezależnić się od rosyjskich gazu, węgla i ropy

Australia. Naukowcy spierają się o gatunek osobnika

Naukowcy nie są pewni, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. LiveScience przytacza kilka hipotez. Christopher Lowe, ekspert od rekinów na Uniwersytecie Stanowym Kalifornii, twierdzi, że okaz przypomina gatunek o nazwie liksa (Dalatias licha), również z rzędu koleniokształtnych. Charakteryzuje się on dużymi oczami i występuje na głębokości kilkuset metrów, między innymi u wybrzeży Australii.

Naukowiec z Uniwersytetu Stanu Floryda Den Grubbs, nie wykluczył, że rekin może należeć do gatunku nigdy wcześniej niewidzianego. - Wciąż odkrywamy nowe gatunki rekinów głębinowych i wiele z nich wygląda bardzo podobnie - przyznał.

Badaczka Brit Finucci z Narodowego Instytutu Badań Wody i Atmosfery w Nowej Zelandii zajmująca się zwyczajami rekinów głębinowych, przychyla się do wskazania wędkarza. Specjalistka stwierdziła, że zwierzę to żarłacz, nie jest jednak jasne, do którego gatunku należy.

W przeszłości rekiny te były celem połowów dla oleju wątrobowego w Nowej Południowej Walii. Większość jest bardzo wrażliwa na nadmierną eksploatację z połowów, w wyniku czego niektóre gatunki są obecnie wysoce zagrożone i chronione w Australii

- podkreśliła Brit Finucci.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>