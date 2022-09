"Młody patriota z Chersonia" chce jechać na wojnę w Ukrainie. Ambasada Rosji: Może nie teraz?

Dezorientacja i konsternacja - tak zareagowali pracownicy ambasady Rosji w Warszawie, kiedy zadzwonił do nich "młody patriota pochodzący z Chersonia". Taką tożsamość podał dziennikarz Biełsatu, który próbował się dowiedzieć, jak ma wziąć udział w pseudoreferendach na temat przyłączenia okupowanych terenów Ukrainy do Rosji, oraz jak wyjechać i zaciągnąć się do rosyjskiej armii, by walczyć z "nazistami z Ukrainy".

