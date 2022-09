W Rosji w środę rozpoczęła się częściowa mobilizacja, co wywołało panikę w społeczeństwie. Ludzie wychodzą na ulice, by protestować, uciekają też za granicę. Wygląda na to, że w sieci rozpoczęła się akcja, która ma na celu uspokoić nastroje. Influencerzy zamieszczają posty wzywające do tego, by nie panikować i w kuriozalny sposób ukazują skalę mobilizacji.

