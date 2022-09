"NYT": Putin odrzucił prośby dowódców o wycofanie z Chersonia. "Odwrót byłby potwierdzeniem porażki"

Amerykański dziennik "The New York Times" podaje, że według amerykańskich urzędników prezydent Rosji Władimir Putin "w ostatnich tygodniach bardziej bezpośrednio zaangażował się w planowanie strategiczne wojny na Ukrainie".

Putin miał m.in. odrzucić prośby swoich dowódców o wycofanie się z Chersonia. Jak zwraca uwagę "NYT", opuszczenie miasta pozwoliłoby na uratowanie życia rosyjskich żołnierzy i zachowanie sprzętu.

"Taki odwrót byłby jednak kolejnym upokarzającym publicznym potwierdzeniem porażki Putina w wojnie i przyniósłby Ukrainie drugie wielkie zwycięstwo w ciągu jednego miesiąca. Chersoń był pierwszym dużym miastem, które znalazło się pod kontrolą Rosjan w początkowej inwazji i pozostaje jedyną stolicą obwodu pod kontrolą Moskwy. Odzyskanie go byłoby wielkim osiągnięciem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - wskazuje amerykański dziennik.

Brak zgody Putina na wycofanie się z Chersonia miał też doprowadzić do spadku morale wśród rosyjskich żołnierzy.

"NYT" wskazuje również, że już wcześniej wielokrotnie rosyjscy oficerowie prezentowali odmienne od Putina zdanie na temat przebiegu wojny, a szczególnie początkowych planów zdobycia Kijowa. Wielu z nich było przekonanych, że wojsku brakuje nie tylko żołnierzy, ale i uzbrojenia.

Według "The National" w rejonie Chersonia może zostać otoczonych przez ukraińskie wojska ok. 20 tys. rosyjskich żołnierzy.

- W tej wojnie istnieje ciągły rozdźwięk między celami politycznymi Putina a środkami wojskowymi do ich osiągnięcia - komentuje w rozmowie z "The New York Times" Michael Kofman, dyrektor studiów nad Rosją w CNA, instytucie badań nad obronnością w Arlington w stanie Wirginia.

Wojna w Ukrainie. Raport ukraińskiego sztabu

Według sobotniego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Rosjanie w ciągu ostatniej doby szturmowali ponad 60 miejscowości. Ostrzelali między innymi Odessę i Mikołajów. W Odessie zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne. Po nocnym ostrzale rakietowym w Mikołajowie wciąż ustalana jest liczba ofiar cywilnych.

Ukraińskie wojska artyleryjsko-rakietowe zwalczały wroga w okolicach między innymi Spirnego, Sołedaru, Bahmutu i Awdijiwki. Ostrzelały także sześć punktów dowodzenia, 20 miejsc koncentracji wojsk i sprzętu oraz trzy pozycje obrony powietrznej.

Rosjanie atakowali przy użyciu czołgów, moździerzy i artylerii w okolicach Siwierska, Słobożańska, Kramatorska, Bahmutu, Awdijiwki, Nowopawliwki i Zaporoża.

Jak informuje ukraiński sztab, na okupowanym terytorium Ukrainy Rosjanie prowadzą pseudoreferenda. Ich celem jest przyłączenie tych terenów do Rosji. Głosowanie na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego ma potrwać do wtorku. Ze względu na niski poziom frekwencji pracownicy komisji wraz z uzbrojonymi żołnierzami armii rosyjskiej próbują zmusić obywateli do głosowania bezpośrednio w miejscach zamieszkania.

