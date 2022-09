"Bandyci wyważają drzwi, zmuszają do głosowania". Tak mają wyglądać rosyjskie pseudoreferenda

Rosjanie prowadzą na okupowanych terytoriach pseudoreferendum w sprawie przyłączenia zajętych przez siebie ukraińskich ziem do Federacji Rosyjskiej i zmuszają miejscową ludność do uczestniczenia w nielegalnym głosowaniu. Pojawia się coraz więcej doniesień, że do mieszkań pukają uzbrojeni Rosjanie i każą wypełnić karty do głosowania. Ukraińskie władze nie uznają tej inicjatywy Moskwy i zapowiadają wyzwolenie okupowanych obwodów. Tymczasem Kreml zapowiada, że anektuje te ziemie.

