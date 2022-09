Stany Zjednoczone od miesięcy "prywatnie" ostrzegały Rosję przed konsekwencjami użycia broni atomowej

Nie wiadomo od jak dawna i jakie dokładnie ostrzeżenia strona amerykańska wysyłała Rosji. Jeden z urzędników, na którego powołuje się "The Washington Post", uważa, że wiadomości do Kremla wysyłał Departament Stanu. Zdaniem informatorów administracja Joe Bidena w dużej mierze opierała się na kanałach wywiadowczych, aby przekazywać Moskwie wrażliwe informacje.

Ostrzeżenia miały być - jak pisze "WaPo" - celowo mętne, by Kreml obawiał się reakcji Waszyngtonu. To strategia znana jako policy of deliberate ambiguity, czyli polityka zamierzonej dwuznaczności. Rafał Kopeć w "Strategiach nuklearnych w okresie pozimnowojennym" przytacza wypowiedź Williama Cohena, sekretarza obrony w administracji Billa Clintona, który w listopadzie 1998 roku wyjaśnił, że "dwuznaczność inkorporowana w problematykę broni nuklearnej służy bezpieczeństwu państwa, powodując u potencjalnego przeciwnika rozważającego użycie broni chemicznej lub biologicznej niepewność co do odpowiedzi ze strony Stanów Zjednoczonych".

Putin grozi użyciem broni atomowej. Blinken: Groźby Rosji muszą się natychmiast skończyć

Doniesienia o ostrzeżeniach pojawiły się w momencie, gdy Władimir Putin po raz kolejny zagroził użyciu broni atomowej. - Chciałbym przypomnieć (...), że nasz kraj dysponuje rozmaitymi środkami rażenia, a niektóre są bardziej nowoczesne niż te, jakimi dysponuje NATO. Jeśli integralność terytorialna naszego państwa będzie zagrożona, z pewnością użyjemy wszystkich dostępnych nam środków, by bronić Rosji i naszych obywateli - mówił podczas środowego wystąpienia prezydent Rosji.

W trakcie przemówienia Władimir Putin oskarżył Zachód o szantaż nuklearny. Mówił również, że jest zdeterminowany do użycia broni masowego rażenia. - To nie blef. Ci, którzy usiłują szantażować nas bronią atomową, powinni wiedzieć, że kierunek wiatru może się zmienić na ich niekorzyść - mówił.

Urzędnicy amerykańscy podkreślają, że to nie pierwszy raz, kiedy Władimir Putin grozi użyciem broni nuklearnej. Stany Zjednoczone również w publicznych oświadczeniach wielokrotnie starały się powstrzymać Rosję przed użyciem broni atomowej. Ostrzeżenia wysyłane bezpośrednio na Kreml miały wzmacniać komunikaty wydawane publicznie.

Podczas szczytu ONZ Antony Blinken powiedział, że "lekkomyślne groźby nuklearne Rosji muszą się natychmiast skończyć". Sekretarz stanu USA nazwał także rosyjską mobilizację oraz pseudoreferenda na wschodzie Ukrainy "dolewaniem oliwy do ognia".

Joe Biden: USA nie pozwolą na użycie broni jądrowej

Podczas szczytu ONZ Joe Biden potępił ostatnie groźby rosyjskiego prezydenta Władimira Putina w sprawie użycia broni jądrowej. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie dopuszczą do jej użycia. - Niezależnie od tego, co jeszcze dzieje się na świecie, Stany Zjednoczone są gotowe, by wdrożyć kluczowe działania w celu kontroli zbrojeń. W wojnie nuklearnej nie będzie zwycięzców. Nigdy nie może ona być toczona - dodał.

Amerykański przywódca zaapelował też do społeczności międzynarodowej, by mocniej włączyła się w wysiłki kontroli zbrojeń. Joe Biden odnosił się w ten sposób zarówno do gróźb ze strony Rosji, jak i do programu nuklearnego Iranu.