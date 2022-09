Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację rosyjskiej armii. Rosji zapowiedziało, że mobilizowanych będzie 300 tysięcy obywateli.

Rosja. Mobilizacja do armii. Powoływania do armii dla protestujących Rosjan

Rosja 21 września ogłosiła częściową mobilizację do armii, po tym, jak w ostatnich dniach ukraińskim wojskom udało się odbić znaczną część terenów zajęte przez Rosję podczas trwającej kilka miesięcy wojny w Ukrainie. "Kreml nie przestrzega obiecanych warunków częściowej mobilizacji zaledwie 24 godziny po deklaracji z 21 września. Wcześniej rosyjscy urzędnicy twierdzili, że częściowa mobilizacja dotknie tylko 300 tys. mężczyzn i tylko tych z wcześniejszym doświadczeniem wojskowym" - czytamy w raporcie think tanku ze Stanów Zjednoczonych, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Naukowcy z instytutu zauważają, że Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla już dzień po ogłoszeniu mobilizacji złamał warunki mobilizacji. 22 wrześnią Pieskow przekazał, że osoby, które biorą udział w protestach przeciwko częściowej mobilizacji, będą wcielane do armii. "Groźba Pieskowa jest sprzeczna z twierdzeniem Kremla, że nie będzie on mobilizował ludzi spoza listy rezerwistów" - czytamy w analizie. Instytut powodując się na zachodnie oraz rosyjskie media opozycyjne poinformowały o przypadkach powołań do wojska uczestników protestów z Moskwy i Woroneża. Powołanie do wojska otrzymał również pracownik banku, specjalista IT, który nigdy nie służył w wojsku i nie uczestniczył w kursach wojskowych. "Informatyk jest prawdopodobnie jednym z wielu Rosjan, którzy otrzymali zawiadomienia o mobilizacji, mimo że nie spełnili określonych kryteriów częściowej mobilizacji" - wnioskuje Instytutu Studiów nad Wojną.

Mobilizacja do rosyjskiej armii

Mimo zapewnień Kremla, że mobilizacja wojskowa jest częściowa i obejmie 300 tys. rezerwistów, dekret prezydencki nie wprowadza ograniczeń w akcji werbunkowej - twierdzą eksperci, z którymi rozmawiał portal The Insider.

Ekaterina Schulmann, rosyjska politolożka, zwraca uwagę, że dekret Putina wyłącza z mobilizacji tylko pracowników zbrojeniówki, poza tym daje pełną dowolność administracji wojskowej w powoływaniu rezerwistów. Mimo że Władimir Putin, ogłaszając mobilizację, zapewniał, że chodzi o powołanie konkretnych specjalistów, to w dekrecie nie ma po tym śladu. Aleksandr Peredruk - obrońca praw człowieka - zwraca uwagę na przepisy, które zakazują w czasie obowiązywania mobilizacji, opuszczania miejsca zamieszkania przez rezerwistów bez specjalnej zgody. Dotyczy to potencjalnie dwóch milionów mężczyzn zapisanych jako rezerwiści.