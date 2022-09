Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Rosjan po rosyjsku: Protestujcie. Walczcie. Uciekajcie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w cowieczornym przemówieniu w mediach społecznościowych wezwał w czwartek (22 września) Rosjan do protestów przeciwko mobilizacji ogłoszonej przez Władimira Putina. - To wasz wybór: zginąć na froncie albo żyć - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Rosjan: Dziesiątki tysięcy rannych żołnierzy. Chcecie więcej?

Do Rosjan ukraiński prezydent zwrócił się w ich języku: - Wyjaśniam Rosjanom po rosyjsku, co się dzieje - zaczął Zełenski.

- W tej wojnie w ciągu pół roku zginęło 55 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dziesiątki tysięcy jest rannych, okaleczonych. Chcecie więcej? Nie? To protestujcie. Walczcie. Uciekajcie. Albo poddawajcie się ukraińskiej niewoli. To są opcje dla was, abyście przeżyli. Rosyjskie matki: dzieci najważniejszych dygnitarzy waszego państwa na wojnę z Ukrainą nie pójdą. Ci, który podejmują decyzje w waszym kraju, chronią swoje dzieci. Ale waszych nie chronią - podkreśłał.



Wojna w Ukrainie. Zełenski o decyzji Putina dot. mobilizacji: Dowód, że armia jest w rozsypce

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział także, że rosyjska decyzja o mobilizacji to w istocie dowód tego, że armia tego kraju jest w rozsypce. - Poprzez tę mobilizację wojna Rosji przeciwko Ukrainie dla większości obywateli Rosji nie jest już czymś w telewizji czy w Internecie, a tym, co wkroczyło do każdego rosyjskiego domu - podkreślił ukraiński prezydent.

