Między 23 a 27 września w okupowanych przez Rosjan obwodach ługańskim, donieckim, chersońskim i zaporoskim odbędą się pseudoreferenda ws. przyłączenia tych terytoriów Ukrainy do Rosji. W środę 21 września Władimir Putin wezwał 300 tys. rezerwistów do walki w Ukrainie i wskazał, że jeśli Zachód sprzeciwi się aneksji części ukraińskiego terytorium, to będzie gotów użyć broni jądrowej do obrony Rosji.

REKLAMA

Mobilizacja nie przesądza wyniku wojny

Miedwiediew: Będziemy bronić zaanektowanych terytoriów - nawet bronią nuklearną

Do zapowiedzi Putina odniósł się Dmitrij Miedwiediew - prezydent Rosji w latach 2008-2012, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

"Po pierwsze: referenda obędą się, a republiki Donbasu i inne terytoria zostaną włączone do Rosji. Po drugie: Obrona wszystkich zaanektowanych terytoriów zostanie znacznie wzmocniona przez rosyjskie Siły Zbrojne. Po trzecie: Rosja zapowiedziała, że do takiej obrony mogą być wykorzystane nie tylko zdolności mobilizacyjne, ale też wszelaka rosyjska broń, w tym strategiczna broń jądrowa" - napisał w czwartek na Telegramie.

Zobacz wideo Czy istnieje ryzyko użycia broni atomowej przez Rosjan? Siemoniak: Ryzyko jest bardzo małe

"Dlatego też różni idioci w stanie spoczynku z generalskimi pagonami nie muszą nas straszyć uderzeniem NATO na Krym. Pocisk hipersoniczny gwarantuje znacznie szybsze dotarcie do celów w Europie i USA" - podkreślił.

"Zachodni establishment i wszyscy obywatele krajów NATO muszą zrozumieć, że Rosja wybrała własną drogę. Nie ma drogi powrotnej" - dodał.

Pociski hipersoniczne, czyli ponaddźwiękowe, mogą poruszać się z prędkością od pięciu do nawet 25 razy większą od prędkości dźwięku (odpowiednio: od 1,6 do 8 km/s). Więcej o tego typu broni pisał kiedyś dziennikarz Gazeta.pl Maciej Kucharczyk:

Czym jest broń hipersoniczna. Czy to rewolucja?

USA potępiły groźby Putina o broni jądrowej

Groźby Władimira Putina o wykorzystaniu broni nuklearnej potępił John Kirby, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Użycie broni jądrowej przez Rosję będzie miało surowe konsekwencje - zapowiedział i podkreślił, że Stany Zjednoczone traktują słowa Putina "poważnie".

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Komisja Europejska szykuje ósmy pakiet sankcji wobec Rosji

Z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaznaczyła w rozmowie z CNN, że ostatnie oświadczenia Putina oraz planowane pseudoreferenda na okupowanych terytoriach Ukrainy wymagają reakcji UE w formie kolejnych restrykcji.

Jak dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, w przyszłym tygodniu KE ma przedstawić propozycje dot. kolejnego, ósmego już pakietu sankcji wobec Rosji. Obecnie trwają konsultacje z unijnymi krajami.