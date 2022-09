Iran. Historyczne protesty po śmierci 22-latki. Podpalane auta i komisariaty

Agencja Reuters informuje, że w Iranie nasiliły się protesty związane ze śmiercią 22-letniej Kurdyjki. Kobieta została zatrzymana rzekomo za niewłaściwy ubiór. W areszcie zapadła w śpiączkę. Według działających na miejscu organizacji zajmujących się prawami człowieka Mahsa Amini zmarła od ciosu w głowę. Zaprzeczają temu lokalne władze, zapowiadając śledztwo w tej sprawie. Kluczową rolę w protestach odgrywają kobiety, niektóre z nich publicznie obcinają swoje włosy i palą hidżaby.

W czwartek w Teheranie i innych miastach doszło do podpalenia policyjnych komisariatów i pojazdów.

Irańskie media podały nieoficjalnie, że jeden z członków prorządowej organizacji paramilitarnej Basidż został zasztyletowany w środę w mieście Meszhad. Z kolei inny z członków organizacji miał zostać zastrzelony w mieście Kazwin.

Iran. Protesty po śmierci 22-latki

Lokalne organizacje informują, że do środy liczba ofiar śmiertelnych na obszarach kurdyjskich wzrosła do 17. Władze zaprzeczają, by siły bezpieczeństwa strzelały do protestujących.

Z medialnych doniesień wynika, że władze w obliczu niesłabnących protestów zdecydowały się na ograniczenia w dostępie do internetu. Protesty w ostatnich dniach rozszerzyły się z Kurdystanu nie tylko na stolicę, ale również na co najmniej 50 innych miejscowości.

Zamieszki należą do najpoważniejszych w Iranie od listopada 2019 roku, kiedy protestowano w związku z podwyżkami cen paliw. Śmierć Mahsy Amini i reakcja Iranu zostały potępione między innymi przez ONZ, Stany Zjednoczone i Francję.

